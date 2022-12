il vincitore e tutti i qualificati

Chi è il vincitore di Sanremo Giovani 2022 e chi sono i cantanti che si sono uniti al cast di Sanremo 2023.

Il Festival di Sanremo è iniziato ufficialmente oggi. Ora che anche la finale di Sanremo Giovani è storia, il cast il cast dei Big è completo, con l’aggiunta dei sei (!) cantanti che sono riusciti a spuntarla nella manifestazione dedicata agli emergenti. Una kermesse che è stata ricca di emozioni, di ricordi, e anche di qualche colpo di scena, complice la passerella concessa ai ventidue Big che già conoscevamo. Big che hanno presentato il brano in gara, svelandone il titolo. Ma chi sono i cantanti che sono riusciti seguire, almeno fin qui, le orme di Yuman, Matteo Romano e soprattutto Tananai? Scopriamolo insieme.

Sanremo Giovani 2022: la finale

La serata del 16 dicembre si è aperta con un inevitabile ricordo per chi sul palco dell’Ariston ci è salito, nel 2021, come ospite insieme a Zlatan Ibrahimovic. Stiamo parlando di Sinisa Mihajlovic, scomparso proprio nello in questa giornata, ucciso dalla leucemia che lo aveva colpito già da diversi anni.

Si è quindi partiti con le esibizioni, in questo ordine:

– gIANMARIA con La città che odi;

– Noor con Tu Amelie;

– Will con Le cose più importanti;

– Olly con L’anima balla;

– Maninni con Mille porte;

– Colla Zio con Asfalto;

– Fiat 131 con Pupille;

– Mida con Malditè;

– Shari con Sotto voce;

– Giuse the Lizia con Sincera;

– Romeo & Drill con Giorno di scuola;

– Sethu con Sottoterra.

Leggi anche -> Chi è Shari, l’ex stella di Tu si que vales che ha conquistato Benji e Fede

I vincitori di Sanremo Giovani 2021

Al termine della lunga carrellata delle presentazioni dei titoli dei ventidue Big in gara, la finale si è conclusa con il verdetto definitivo, quello che ci ha permesso di conoscere l’identità dei sei Giovani trasformati in Big.

Questi sono i sei ragazzi che ce l’hanno fatta: Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will, Olly. Tra questi sei, il vincitore dell’edizione 2022 di Sanremo Giovani è… gIANMARIA.