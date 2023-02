il vincitore e i premi del Festival

Sanremo 2023, il vincitore del Festival: tutti i cantanti premiati durante la finale della kermesse dedicata alla canzone italiana.

Il Festival di Sanremo 2023 è storia. Dopo cinque lunghe (eccessivamente) serate di musica e spettacolo, siamo arrivati a conoscere il vincitore di questa settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana. Come da pronostico, a vincere è stato Marco Mengoni con Due vite. Una conferma per l’artista di Ronciglione, che arrivava a questa edizione con i favori di tutti.

Sanremo 2023: il vincitore

Nella prima finale di Sanremo decretata da una finale a cinque, a vincere è stato dunque lo stra-favorito di questa edizione, Marco Mengoni. Il cantautore è però arrivato al primo posto non battendosela con il suo rivale principale della vigilia, Ultimo, bensì con un sorprendente Lazza, piazzatosi al secondo posto.

Marco Mengoni

Manca anche l’approdo sul podio per Ultimo, che si è dovuto accontentare di un buon quarto posto dietro anche all’altra sorpresa di questa edizione, Mr. Rain, arrivato a Sanremo da semi-sconosciuto e andatosene quasi tra trionfatore. A chiudere il quintetto dei sogni Tananai, passato dall’ultimo posto della scorsa edizione al ballottaggio per giocarsi la vittoria del Festival. Un bel salto in avanti.

Tutti i premi di Sanremo

Da segnalare come non ci sia stato un perfetto allineamento tra la critica e il risultato finale. Pur portandosi a casa due premi “di contorno”, Mengoni manca la vittoria di quelli assegnati dalla stampa, che ha invece premiato Colapesce Dimartino, arrivati invece clamorosamente al decimo posto in classifica. Questi tutti i premi che sono stati assegnati in questa edizione del Festival:

Premio per la miglior cover e il miglior duetto – Marco Mengoni con il Kingdom Choir con Let It Be dei Beatles.

Premio della Critica Mia Martini – Colapesce Dimartino con Splash

Premio della sala stampa Lucio Dalla – Colapesce Dimartino con Splash

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo – Coma_Cose con L’addio

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale – Marco Mengoni con Due vite