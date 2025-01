Il Viminale trasferisce 49 migranti in Albania, nave in viaggio verso i centri

Nuovo trasferimento di migranti dall’Italia all’Albania ha avuto luogo attraverso la nave Cassiopea, imbarcando 49 cittadini stranieri. Questi migranti saranno portati nei centri in territorio albanese, dove avverranno le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi, come comunicato dal Viminale. Un dato significativo è la presenza di 53 migranti che, per evitare il trasferimento, hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto. Questa situazione è considerata di particolare rilievo in quanto consente l’attivazione delle procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi, indipendentemente dal trattenimento. Ciò aumenta le possibilità di procedere con i rimpatri per coloro che non hanno diritto a rimanere nell’Unione Europea.