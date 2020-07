Let’s Sing presents Queen: un videogioco per cantare le canzoni della band di Freddie Mercury come fossimo parte integrante del leggendario gruppo.

Hai sempre sognato di cantare con i Queen? Da oggi puoi, grazie al nuovo gioco Let’s Sing presents Queen, ennesimo capitolo della saga Let’s Sing, in arrivo nell’autunno 2020. Un videogioco che omaggia la rock band più amata di tutti i tempi. Annunciato da Ravenscourt e Voxler, sarà presentato il 2 ottobre e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Let’s Sing presents Queen: il videogioco

Grazie a questo nuovo capitolo di una delle saghe ludico-musicali più amate di sempre sarà possibile cantare i più grandi successi del gruppo di Freddie Mercury a casa, sia da soli che in compagnia, immaginando di poter calcare i palchi più importanti in tutto il mondo.

Freddie Mercury

Un bel viaggio nel tempo per tornare a sognare con la musica della rock band più amata di sempre, una vera macchina sforna hit capace di conqusitare diversi record oltre che il cuore di milioni di fan.

Le canzoni presenti nel videogioco

Saranno 30 le grandi canzoni della band inglese, tratte dai loro 15 album in studio, presenti nella scaletta del videogioco. Brani inimitabili che hanno fatto cantare e continuano a far cantare generazioni e generazioni di fan: si passa da capolavori come Bohemian Rhapsody e I Want to Break Free a brani come Bicycle Race e Another One Bites the Dust, senza dimenticare inni come We Will Rock You, We Are the Champions.

Il gioco sarà presentato il 2 ottobre e potrà essere utilizzato sia da soli sia iin gruppo, fino a un massimo di 8 giocatori contemporaneamente. Per cantare si potrà utilizzare il microfono o anche li proprio smartphone attraverso un’apposita app da scaricare. Sei le modalità di gioco a disposizione dei cantanti: Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest e Let’s Party.

Di seguito il video di I Want to Break Free: