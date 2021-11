A volte cerchi un videogioco strategico che ti faccia ponderare per ogni mossa, a volte un titolo emozionante e profondo che ti riga il volto di lacrime, ma ogni tanto quello che serve e sparacchiare a qualche alieno mentre Pat Benatar urla “Hit me with your best shot!”. Come potete immaginare, Guardians of the Galaxy appartiene a quest’ultima eventualità, ma sa anche raccontare una bella storia di amicizia.

Il gioco è fondamentalmente uno sparatutto in terza persona ricco di azione con qualche piccola deviazione ogni tanto verso brevi combattimenti tra astronavi, giusto per variare un po’ gli ingredienti. L’aspetto dei Guardiani è diverso rispetto a quello dei film come già accaduto per il videogioco degli Avengers, gli unici due personaggi quasi uguali sono Groot e Rocket Racoon perché gli alberi senzienti e i procioni geneticamente modificati non si fanno grossi problemi con i diritti di immagine.

Per tutto il gioco vestiremo i panni di Peter Quill, alias Star Lord, leader del gruppo e collante fra i vari caratteracci che lo compongono e che dovrà gestire l’ennesima minaccia su scala globale mentre cerca di evitare che Drax, Gamora, Rocket e Groot si ammazzino tra di loro per una parola sbagliata. Il tutto mentre cerca di gestire i traumi del suo passato e le responsabilità che lo attendono dietro l’angolo e che cozzeranno inevitabilmente col suo carattere da bambinone nostalgico plasmato sulla personalità di un giocatore quarantenne.

Dal punto di vista del gameplay questo vuol dire che i combattimenti saranno, di fatto, sempre dal punto di vista del personaggio meno divertente sul piano dei poteri speciali. Siamo onesti, perché dovremmo voler vestire i panni di un (quasi) umano che sparacchia in giro quando potremmo essere un fortissimo guerriero armato di lame, un’assassina agile e velocissima, un procione armato fino ai denti di bombe e sarcasmo o un pronipote degli Ent de Il Signore degli Anelli? Evidentemente però gli sviluppatori hanno scelto così, quindi in ogni scontro potremo usare i nostri compagni solo per eseguire alcune super mosse di supporto, lasciandoli combattere in maniera autonoma.

Il modo migliore per sfruttarli sarà combinare al momento giusto questi attacchi, ad esempio chiedendo a Groot di bloccare sul post coni suoi rami alcuni nemici e poi a Rocket di lanciare contro di loro una bomba, oppure Drax potrebbe stordire un nemico particolarmente coriaceo, così da fargli abbassare gli scudi e garantire a Gamora un’apertura per affettarlo con la sua spada. Non aspettatevi però chissà quali risvolti strategici, è tutto molto semplice e immediato e, a dirla tutta abbastanza ripetitivo con lo scorrere del gioco, anche se la varietà dei nemici si mantiene abbastanza elevata.

A tenere realmente in piedi la baracca è la scrittura dei dialoghi. Per tutte le circa 20 ore che vi serviranno per finire il gioco, forse di meno se lo giocate in modalità facile, forse di più se aumentate la sfida, tutto il gruppo non smette di chiacchierare, come e giusto che sia, intessendo una serie di batti e ribatti spettacolari, anche durante i combattimenti e soprattutto nelle scene di intermezzo che fanno da collante alla storia. Inoltre, ogni tanto vi verrà chiesto di scegliere con chi schierarvi nell’ennesimo litigio su come risolvere l’ennesima situazione potenzialmente mortale e questo comporterà piccole variazioni nella trama che potrebbero facilitarvi o intralciarvi il cammino.

Il risultato finale è, come nel caso dei Guardiani della Galassia, un qualcosa che è maggiore della somma delle sue parti. Abbiamo un gioco tradizionalissimo nel gameplay, con pochissimi guizzi, un ambiente senza dubbio bello, soprattutto su PS5, ma che è poco più di un set rigidissimo dove mettere in scena scontri a ripetizione ma se si amalgama tutto questo con una scrittura capace di valorizzare i personaggi e qualche strizzatina d’occhio a chi conosce anche tutto l’universo fumettistico che ruota attorno a loro ecco che ottieni un videogioco semplice, consapevole dei primi limiti ma anche del proprio valore.

I Guardiani della Galassia non è un videogioco che passerà alla storia né qualcosa che forse rigiocherete fra 10 anni pensando a come vi ha cambiato la vita, ma è perfetto per quando tornate a casa e volete passare un’oretta a divertirvi ed emozionarvi con una banda di matti che si vuole bene, ma non riesce a dirlo.