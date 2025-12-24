Il videogioco Avatar supera i film

Il videogioco di Avatar è migliore dei film. Questo lo dico come qualcuno che ha a lungo amato i film di James Cameron. Il film originale è stato la mia prima première a mezzanotte, che ho seguito con un amico che sedeva nel teatro senza camicia con il corpo interamente dipinto di blu. Non posso dimenticare quell’esperienza, o il viaggio bioluminescente di quasi tre ore che ha seguito, e la serie mi ha tenuto incollato da allora.

Le persone parlano molto male di Avatar, trovando le trame dei film derivate, i personaggi dimenticabili, i tempi di esecuzione quasi inumani. Le critiche sono giuste, corrette. Ma i veri fan di Avatar potrebbero chiedersi: e se quell’esperienza potesse essere ancora più lunga? E se potessi trascorrere ancora più tempo esplorando le foreste luminose di una luna aliena verde? Se questo suona allettante, allora sarai felice di sentire parlare dei videogiochi.

Il gioco “Avatar: Frontiers of Pandora” ti permette di vagare nella forma di un Na’vi alto 3 metri, la specie tribale che vive sulla luna aliena Pandora. Mentre i film di Avatar sono blockbuster che hanno fatto soldi, il gioco è stato rilasciato con poco clamore e recensioni mediocri, anche se è diventato un successo nascosto. Ha ricevuto aggiornamenti significativi, tra cui espansioni di contenuti scaricabili e una modalità gratuita che passa dalla vista in prima persona a quella in terza persona, permettendo ai giocatori di ammirare il loro personaggio blu.

Il gioco potrebbe essere la migliore cosa che sia mai successa alla serie di Avatar. Mentre i film hanno le loro storie da raccontare, il gioco gioca in modo molto diverso con il tuo Na’vi personalizzato. un simulatore di ecoterrorismo giusto, avvolto nel più bel giardino botanico che abbia mai visto. Il tuo gigantesco albero blu corre in un mondo dove tutte le piante molto carine vogliono ucciderti. Il tuo lavoro è quello di infilzare i colonizzatori umani con le tue lance delle dimensioni di un tronco. Sconfiggendo i cattivi e demolendo i loro campi che inquinano l’aria e l’acqua, puoi far crescere di nuovo la vegetazione del mondo. Poi puoi trascorrere tutto il tempo che vuoi solo godendoti il paradiso verde di Pandora, saltando sui lilie neon e correndo attraverso piante a spirale che vanno “THOOOMP” e si ritirano nel terreno quando le tocchi.