A 50 anni dall’uscita di Aqualung, i Jethro Tull festeggiano questo importante anniversario lanciando il video ufficiale online.

I Jethro Tull continuano a celebrare il 50° anniversario del loro album in studio Aqualung del 1971. La band prog-rock – guidata da Ian Anderson – ha pubblicato un nuovo video animato per la famosa title track dell’album, che fa leva sui disegni di Burton Silverman visti sulla copertina dell’album. Il nuovo video animato mette in evidenza immagini che vanno da quel famigerato personaggio seduto sulla panchina del parco in abiti trasandati, fino ai rifugiati delle zone di guerra, per poi passare agli avvoltoi.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/jethrotull_/?hl=it

Jethro Tull, 50 anni di Aqualung: ecco il video ufficiale

Aqualung, album dei Jethro Tull, compie 50 anni. Uscito nel 1971, rappresenta il quarto album in studio della band e – quasi sicuramente – il loro lavoro in studio più conosciuto ed apprezzato. Diretto da Sam Chegini, include contributi aggiuntivi del concept artist Hassan Nozadian. La band ha rilasciato un nuovo video animato per celebrare l’anniversario dell’album, che presenta molte immagini dei testi delle canzoni, così come Ian Anderson che si esibisce e una rappresentazione altrettanto grafica dei senzatetto.

Il video animato:

“Su suggerimento del mio amico, Jakko Jaksyzk dei King Crimson, ho contattato un giovane videografo/regista iraniano, Sam Chegini“, ha detto Anderson a Rolling Stone. “Ha fornito una resa unica della canzone di Aqualung con filmati astratti e di tipo documentario. Un giovane di talento con un futuro brillante nelle arti musicali“.

Il prossimo album della band

Anderson ha rivelato che il prossimo album dei Jethro Tull, che la band è ancora in procinto di completare, si intitolerà The Zealot Gene. È il primo nuovo album della band che esce dopo The Jethro Tull Christmas Album del 2003. Anderson pubblicherà anche Silent Singing, un libro di testi che racconta l’intera carriera del gruppo e che arriverà nelle librerie a partire dal memse di giugno di quest’anno. Questo volume conterrà i testi dall’album This Was del 1968, fino a quelli che caratterizzeranno la nuova uscita della band nel 2021, The Zealot Gene.