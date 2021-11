Fedez, Morire morire: il video e il significato del nuovo singolo del rapper milanese tratto dall’album Disumano.

Non solo un nuovo album ricco di hit, ma anche un nuovo singolo. Il ponte dei ‘morti’ 2021 sarà ricordato come un secondo Natale per i fan di Fedez. Oltre all’annuncio del nuovo disco, è arrivato infatti anche un nuovo brano estratto da Disumano, con tanto di video ufficiale. Una clip che ha sconvolto il pubblico e che è destinata a far discutere. Ad accompagnare il brano, Morire morire, ci sono infatti immagini forti, che vedono l’artista pestato da un gruppo di estremisti.

Fedez

Fedez, Morire morire: il video

Nella nuova clip con protagonista il rapper si vede l’artista circondato e aggredito da un gruppo numeroso di personaggi appartenenti all’estrema destra. Pestato in maniera brutale, dopo la spedizione punitiva Fedez viene raggiunto da un rappresentante delle istituzioni, che al posto di aiutarlo lo umilia orinando sul suo corpo.

Messo su una barella e immobilizzato da alcuni operatori sanitari, con tanto di maschera antigas, l’artista viene quindi accoltellato da un prete. Infine, come se tutto ciò non fosse bastato, arriva un plotone di militari che lo crivella con una mitragliatrice. Immagini sconvolgenti partorite dalla mente dello stesso Fedez e dal regista Daniele Bagolin. Ecco la clip ufficiale:

Il significato di Morire morire

Attraverso le immagini mostrate nel video, ma anche create con le parole del testo, Morire morire racconta ovviamente il punto di vista del rapper su una serie di polemiche che lo hanno coinvolto. L’artista si vede infatti solo contro tutti, attaccato da più parti per le sue idee politiche e le sue opinioni: dalla chiesa alle istituzioni, dalla destra fascista alle forze dell’ordine. Il tutto con una morale e un invito: quello di crescere, per lasciarsi alle spalle ciò che si è stati e proiettarsi su ciò che verrà. Mantenendosi fedeli a se stessi, a costo di morire per le proprie idee.