Kanye West, Come to Life: il video ufficiale del nuovo brano tratto dall’album Donda, pubblicato sul finire di agosto senza il consenso del rapper.

Kanye West non si ferma più. Il rapper di Chicago, dopo aver pubblicato, senza il suo consenso peraltro, il nuovo album Donda, ha rilasciato adesso anche il video ufficiale di uno dei pezzi inclusi nel disco. Si tratta di Come to Life, uno dei brani che sta raccogliendo già il maggior successo tra quelli presenti nella tracklist dell’album. Un’altra grande novità per il rapper, che in questi giorni sta aspettando anche di sapere se il tribunale di Los Angeles accetterà il suo cambio nome in Ye.

Kanye West

Kanye West, Come to Life: il video ufficiale

A pochi giorni dalla pubblicazione di Donda, avvenuta il 27 agosto, arriva il video ufficiale di Come to Life. Non un singolo vero e proprio, ma uno dei brani più apprezzati della tracklist. Nella clip è possibile vedere alcune immagini della presentazione avvenuta il 26 agosto al Soldier Field di Chicago, un evento seguito da Apple Music e a cui hanno preso parte anche Marilyn Manson, DaBaby e l’ex moglie del rapper, Kim Kardashian. Di seguito il video ufficiale:

Kanye West e il successo di Donda su Spotify

Era grandissima l’attesa per il nuovo lavoro di Kanye West, ed è stato confermato anche dai primi dati arrivati da Spotify. In questi giorni l’album del rapper è infatti diventato il disco più ascoltato su Spotify, con oltre 95 milioni di stream a livello globale, 6 canzoni nella top 10 globale e ben 24 canzoni su 27 in top 50. Numeri straordinari per Donda, che anche su Apple Music sta volando. Nel primo giorno di pubblicazione ha stabilito il record di ascolto nel 2021, raggiungendo il numero 1 in ben 152 paesi. Insomma, ancora una volta Kanye si conferma uno degli artisti più controversi ma anche più amati del nuovo millennio.