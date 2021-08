Guns N’ Roses, Absurd: il video ufficiale del nuovo singolo della band californiana guidata da Axl Rose.

C’è una nuova canzone dei Guns N’ Roses nell’etere. La leggendaria band californiana, inarrestabile nell’ultimo periodo, ha scelto di lanciare un nuovissimo brano nel pieno di questa estate. Un nuovo ‘vecchio’ brano, in realtà. Absurd, pezzo presentato dal vivo al Fenway Park di Boston solo pochi giorni fa, non è infatti un pezzo totalmente inedito, ma vanta una storia già piuttosto lunga e risale a diversi anni fan, quando era stato già fatto ascoltare ma in una versione differente e con un altro titolo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses: Absurd è un nuovo brano?

Se lo chiedono molti tra i loro fan. Absurd, questo il titolo del nuovo singolo, può essere a tutti gli effetti considerato un inedito? In parte sì, ma in parte no. Il pezzo risale infatti al 2001, e sembra sia stato scritto in occasione delle session di Chinese Democracy. All’epoca però con un altro titolo, Silkworms. Anche per questo motivo secondo alcuni non può essere definito un inedito. E forse a Sanremo non verrebbe accettato a queste condizioni. Tuttavia, per i fan dei Guns è comunque un grande ritorno in grado di accendere l’entusiasmo.

Il video di Absurd

Del nuovo brano è stato pubblicato anche un video ufficiale,, con protagonista una donna con dei serpenti al posto dei capelli, come una Gorgone, che si contorce fino a prendere fuoco. Nella descrizione viene sottolineato come il brano sia stato firmato da tutti i componenti dei Guns, e prodotto da Axl con Caram Costanzo. Alla batteria c’è Brian Mantia. Dopo averla presentata dal vivo a Boston, Axl aveva dichiarato: “Come avete sentito, le canzoni d’amore non mi mancano mai. È stato divertente. L’avete sentita qui per la prima volta, una nuova canzone dei Guns N’ Roses“. Di seguito il video ufficiale: