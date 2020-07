Iggy Pop, The Passenger: il video ufficiale della canzone dell’iguana del rock a 43 anni dalla sua pubblicazione.

The Passenger di Iggy Pop prende vita nel nuovo video ufficiale, uscito a 43 anni di distanza dalla pubblicazione del singolo dell’iguana del rock. Brano leggendario, uno dei più famosi nella carriera del leader degli Stooges, fino al 2020 non aveva mai avuto un videoclip di accompagnamento.

Iggy Pop, The Passenger: il video

The Passenger è uno dei brani presenti nell’album capolavoro Lust for Life. Uscita nel 1977, vanta la seconda voce di David Bowie, essendo uno dei lavori venuti fuori durante i periodo berlinese dei due artisti, legati anche nella vita privata da una grande amicizia.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-chitarra-elettrica-stringhe-2472245/

Pezzo leggendario, divenuto molto popolare nel corso degli anni anche per il suo utilizzo in colonne sonore, videogiochi e anche pubblicità, ha finalmente avuto il suo video ufficiale a 43 anni dalla sua uscita. La clip è stata realizzata da Simon Taylor utilizzando immagini dell’artista Esther Friedman, legata sentimentalmente all’iguana dal 1977 al 1984, e quelle del frotografo Paul McAlpine.

Iggy Pop: Lust for Life

The Passenger è probabilmente il brano distintivo di Lust for Life, il secondo album da solista di Iggy, pubblicato nel 1977. Parlando di questo disco, l’iguana dichiarò: “Io e David eravamo decisi a registrare quell’album in maniera molto veloce, cosa che facemmo, mixaggio compreso, in appena otto giorni, e dato che l’avevamo fatto così velocemente ci avanzarono un sacco di soldi, che ci dividemmo“.

Le registrazioni ebbero luogo all’Hansa Studio by the Wall di Berlino Ovest, alla presenza dei chitarristi Ricky Gardiner e Carlos Alamar, di Hunt Sales alla batteria e Tony Sales al basso. Oltre a The Passenger, al suo interno troviamo anche un altro brano di successo, Lust for Life, inserito da Rolling Stone al 149esimo posto nella classifica delle 500 canzoni migliori di sempre.

