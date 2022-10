il VIDEO tra le raffiche

Terrore tra le raffiche, all’arrivo dell’uragano Ian un gattino resta braccato dal vento e dall’acqua ma un eroe interviene e lo salva senza indugi.

Dopo essere stata colpita in maniera devastante dall’arrivo dell’uragano Ian, la Florida lo considera ad ora il più potente cataclisma verificatosi sulla costa occidentale dal 2018 – quando l’uragano Michael, sempre nel mese di ottobre, terrorizzò gli abitanti della zona. Tra le persone assoggettate e i danni scatenati dalla furia di Ian, anche un gattino. Il piccolo giaceva terrorizzato nel mezzo della tempesta, fino all’atto di coraggio di un uomo che è stato considerato – nelle ultime ore in rete – come un vero eroe locale.

Gattino braccato dall’uragano Ian, lo salva un eroe: il terrore tra le raffiche – VIDEO

Il video del salvataggio – nel mezzo delle raffiche causate dall’uragano – è stato pubblicato sul profilo Twitter di “NBC2”, lo scorso 28 settembre. Mentre l’uragano Ian si dirige verso le coste del South Caroline, lasciando la popolazione confrontarsi con i danni e le vittime della tempesta, il filmato si è velocemente propagato sul web.

Il micio, all’arrivo dell’uragano, si era rifugiato quanto più in alto possibile. Come mostrano le immagini in movimento il pelosetto giaceva immobile e indifeso sulla recensione di un’abitazione. Ma – date le avverse condizioni meteorologiche in repentino peggioramento – non sarebbe stato abbastanza.

Durante l’evacuazione di Cayo Costa, un uomo – residente nella zona – è uscito dalla sua casa a Bonita Beach, nonostante le raffiche stessero già invadendo le strade adiacenti, per andare coraggiosamente incontro al micio terrorizzato.

CAT RESCUE 🐱 A man saved a cat that was stranded as the storm surge rushed onto Bonita Beach. The cat was safely rescued. 📹: Megan Scavo pic.twitter.com/7nCMPeWTYs — NBC2 (@NBC2) September 28, 2022

Il quattro zampe ha atteso pazientemente il suo arrivo, fino ad essere portato via dal suo riparo di fortuna. L’uomo ha percorso il tragitto che lo separava dal gattino – mentre il vento si apprestava a raggiungere una velocità pari ai 241 km/h – per poi arrampicarsi sulla recensione dell’abitazione e portarlo infine con sé al riparo. Ora il micio è finalmente al sicuro.

Il filmato virale è stato realizzato dai presenti che si trovavano con l’eroe nel momento del salvataggio del piccolo esemplare. Il fatto è stato raccontato anche dalla rete statunitense NBC, che ha – in seguito – permesso la sua condivisione di massa sui social network.