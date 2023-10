Un video sui social sta diventando virale e non potrebbe essere diversamente perché si vede un criceto che sgrida il gatto.

Siamo abituati a determinate immagini che ci arrivano dal sapere collettivo. Ad esempio, il cane insegue il gatto e il gatto insegue il topo. Ormai, però, non dovremmo più dare per scontato certe cose. È sempre più frequente l’eccezione alla regola. Ecco, allora, che un cane e un gatto vanno d’amore e d’accordo oppure che un criceto sgrida il gatto quando combina dei guai in casa. È proprio questo il caso di cui ci occuperemo oggi e nessuno ci crederebbe se non ci fosse un video a dimostrarlo. Le immagini stanno facendo il giro del web e sono davvero esilaranti.

Il criceto sgrida il gatto: il video sui social è esilarante

Non è detto che chi ama i cani non ama anche i gatti. Così come non è detto che chi ha dei gatti non abbia anche dei topi. Il profilo @feistyrachet ha pubblicato su TikTok, infatti, un video in cui si vede come un criceto e un gatto vivano nella stessa casa. Ma non solo. L’uomo ha addestrato il suo criceto in un modo molto particolare, come ha scritto lui stesso nel video.

La scritta in sovraimpressione parla chiaro: “Ho addestrato il mio criceto a sgridare il gatto quando distrugge le mie cose”. A quanto pare il micio ha un comportamento abbastanza curioso e aggressivo verso gli oggetti che ci sono in casa. Nel video, infatti, si vede mentre è intento a mordicchiare un filo elettrico.

Non ci pensa l’uomo a sgridarlo, ma il criceto. Il piccolo roditore parte subito all’azione e va verso il gatto senza paura intimandolo di smettere di fare quello che sta facendo. Il gatto, colpito da questa intraprendenza, si allontana. Da quel momento parte la colonna sonora di Mission Impossible mentre il criceto insegue il gatto e quest’ultimo cerca di scappare.

Non si può non sorridere di fronte a tutto questo. Il gatto si gira, salta e corre, ma il criceto è velocissimo e gli è sempre vicino. Si può anche vedere come il gatto sia fermo e si guardi attorno e all’improvviso il criceto gli faccia un agguato alle spalle.

Alla fine il gatto salta su un piano più alto e il criceto si avvicina al suo “papà” come per dire “Missione compiuta!”. Non è finita così, però. Il gatto decide di vendicarsi e di fare lui stesso un agguato al criceto.

@feistyrachet But why is my cat so scared of my hamster!?😭😭😭Also my hamster is not stressed or scared! A scared hamster will take cover and hide and in this case my hamster is mainly the agressor #hamster #hamstersoftiktok #hamsterhell ♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) – Dominik Hauser

Tra loro c’è un piccolo scontro. Si vede il criceto alzarsi sulle due zampine verso il gatto che non può fare altro che scappare di nuovo. Questa volta è proprio sparito dalla stanza e il criceto, molto soddisfatto, si avvicina di nuovo al suo papà.

Lui, ovviamente, gli fa i complimenti per come si è comportato e per aver portato a termine le due missioni. Si tratta di un gioco, ovviamente. È evidente che tra i due animali c’è molto feeling e confidenza. Vederli interagire in questo modo ha fatto ridere moltissime persone.