Il video sui gatti anziani abbandonati in rifugio commuove tutti: straziante

Ha commosso milioni di utenti del web il video che mostra gli anziani ospiti di un rifugio per animali: i gatti abbandonati attendono da molti anni una famiglia che possa amarli.

I rifugi per animali di tutto il mondo sono pieni di quattro zampe bisognosi di affetto e attenzioni, affetto che solo una famiglia adottiva avrebbe il tempo di dare loro. Proprio a causa dell’alto numero di ospiti a quattro zampe, i volontari dei canili e dei gattili non possono dedicarsi a questi animali come meriterebbero. Se è difficile per un cane o un gatto venire adottato dal rifugio, è praticamente impossibile per un animale anziano trovare una famiglia. Proprio per favorire l’adozione degli animali più svantaggiati perché avanti con l’età un rifugio statunitense ha pensato di condividere un commovente filmato sui social network.

I gatti anziani abbandonati al rifugio attendono la loro famiglia per sempre: le commoventi immagini

Il video è stato condiviso su TikTok (all’account social @The Pennsylvania SPCA) da un rifugio per animali, The Pennsylvania SPCA, che si trova a Philadelphia (nota informalmente come Philly), la sesta città degli Stati Uniti d’America per popolazione e la più importante dello Stato della Pennsylvania.

Nella didascalia che accompagna le immagini condivise su TikTok, lo staff del rifugio spiega: «Attualmente abbiamo così tanti animali anziani in cerca di case, molti dei quali sono residenti a lungo termine. I nostri cuori si spezzano nel vederli trascurati semplicemente a causa della loro età. Questi dolci bambini meritano altrettanto casa. Si prega di prendere in considerazione l’adozione di un animale anziano. L’amore non ha età».

Come mostra il filmato, sono numerosissimi i felini domestici che hanno un’età compresa tra i dodici e i sedici anni che risiedono al rifugio da ormai moltissimo tempo. Questi gattini, sebbene già adulti, sono ancora in ottima salute. Dolcissimi e affettuosi, attendono con impazienza che i volontari li facciano uscire dallo loro gabbiette e prestino loro un po’ di attenzione. Gli ospiti a quattro zampe del rifugio sono stati abbandonati dai loro proprietari per i motivi più disparati: alcuni sono stati lasciati perché i loro umani si sono trasferiti e non se li sono portati dietro; altri perché in un determinato momento della loro vita si erano ammalati e richiedevano delle spese veterinarie che i loro proprietari non hanno potuto (o voluto) sostenere; altri sono arrivati al rifugio dopo la morte dei loro umani.

@pspca_ We currently have SO many senior animals looking for homes, many being longterm residents. Our hearts break watching them get overlooked simply due to their age. These sweet babies deserve homes just as much. Please consider adopting a senior animal. Love is ageless. #ClearTheShelters #sheltercat #pspca #spca #fyp #adoptme #adoptdontshop #rescueme #seniorcat ♬ original sound – ★Alex★

Al di là della differenza dei motivi che li hanno condotti lì, questi felini condividono tutti lo stesso triste destino: trascorrere le giornate chiusi all’interno di piccoli box, senza ricevere la giusta dose di affetto. Il video condiviso su TikTok che mostra la dolcezza degli anziani felini ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, commuovendo tutti gli utenti del web. Nonostante il successo riscosso dal filmato, trovare una famiglia per gli sventurati gattini non è affatto semplice. Infatti, le persone ritengono che gli animali anziani siano più inclini a problemi di salute rispetto ai cuccioli; temono inoltre di non riuscire ad adattarsi a dei quattro zampe già adulti.

In realtà, i gatti (così come i cani) anziani hanno ancora moltissimo da offrire agli esseri umani. Prendersi cura di un felino avanti con l’età non richiede maggiore impegno che prendersi cura di un cucciolo. Spesso i felini adulti hanno un temperamento più calmo e tranquillo, perfetto per moltissime persone. Adottare un gatto anziano regalerà moltissima gioia a chi deciderà di compiere questo gesto. Come ricordano i volontari del The Pennsylvania SPCA, questi dolci animali meritano una casa perché del resto «L’amore non ha età». (di Elisabetta Guglielmi)