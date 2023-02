il video sui cani che scatena reazioni contrastanti

Un video di due cani portati a spasso nei passeggini per bambini è stato accompagnato da una didascalia che ha scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti del web.

Il modo con cui gli animali domestici vengono trattati dai loro umani è cambiato notevolmente nel corso del tempo. Cani, gatti e altri animaletti vengono ormai considerati parte integrante delle loro famiglie e ormai godono degli stessi diritti degli altri famigliari. I “proprietari” dei cani e dei gatti si considerano alla stregua di genitori umani dei loro adorati quattro zampe, arrivando perfino a portarli a spasso nei passeggini per bambini. Così è accaduto in un video condiviso sui social. Non sono state però le immagini a colpire il pubblico virtuale, ma la didascalia posta ad accompagnamento del filmato, didascalia che ha suscitato reazioni contrastanti.

Cani portati a spasso nei passeggini: la didascalia al filmato ha suscitato reazioni contrastanti

Il video condiviso da Nancy Esther Benitez sul suo account TikTok @nancyestherbenitez mostra due donne che spingono due colorati passeggini per bambini, camminando tranquillamente per le strade di Plaza de Armas ad Arequipa (una città del Perù, situata sulle rive del fiume Chili e capoluogo della provincia e della regione omonima). All’interno delle culle dotate di ruote non sono presenti però dei neonati umani ma due cagnolini di piccola taglia.

Nella didascalia posta a corredo delle immagini si legge quanto segue: «Penso che sia più economico avere cani che bambini, ti permettono di risparmiare sulla scuola e sull’università» (il testo originale è in spagnolo: «Creo que sale más barato tener perros que hijos!! Te ahorras escuela y universidad»). Questa frase, ancor più del video, ha catturato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato il messaggio trasmesso (nella maggior parte in modo negativo). Nel giro di pochissimo tempo la clip ha raggiunto più di 730 mila visualizzazioni, oltre a 19 mila “like” e più di mille commenti.

@nancyestherbenitezMe hizo el dia!! Lo más tierno que he visto hoy🤣🤣♬ hablando huevadas – YUBISA✨

Alcuni utenti hanno elogiato la scelta delle due donne di trattare i cagnolini alla stregua di bambini, dotandoli di ogni genere di comfort e assicurando loro una comodissima passeggiata. La maggior parte degli utenti ha invece messo in evidenza come portare i cani su dei passeggini possa essere dannoso per la salute degli animali: oltre a minare la loro indipendenza e libertà di movimento, le donne non permettono in tal modo ai cagnolini di camminare, attività per loro di vitale importanza. Per quanto riguarda il risparmio economico derivante dallo scegliere di avere un animale domestico piuttosto che un figlio i commenti sono leggermente più unanimi. Sia i bambini sia i cani (o anche i gatti) richiedono di affrontare ingenti spese per la loro salute e il loro benessere, ma non è possibile scegliere tra gli uni o gli altri: tutti fanno parte della famiglia e sono allo stesso modo importanti. (di Elisabetta Guglielmi)