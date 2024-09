Il video straordinario commuove il web

La lettura è un’attività benefica non solo per gli umani, ma anche per i cani, specialmente per quelli che si trovano nei rifugi. Recentemente, il profilo TikTok di @dogstrust ha mostrato come i volontari leggano ai cani in attesa di adozione, creando per loro attimi di serenità e comfort. Questi momenti non solo li aiutano a rilassarsi, ma contribuiscono anche a migliorare il loro benessere durante il lungo periodo trascorso nei rifugi. La lettura offre ai cani una specie di compagnia, alleviando il loro senso di solitudine e permettendo loro di sentirsi più sicuri.

In una clip condivisa, una volontaria legge a due cani, mostrando come la sua voce possa trasformarsi in un rifugio confortante per loro, simile a un morbido cuscino. Questa iniziativa è parte del progetto di Pet Therapy intitolato “Leggere con il cane”, che ha dimostrato di avere un impatto positivo sul “livello di salute” dei cani, considerato un 10 su 10. Quando i cani ascoltano, sembrano trovare conforto nella voce umana, e spesso si addormentano con tranquillità.

L’attività di lettura, come evidenziato dal video condiviso, è capace di cambiare il loro stato d’animo in pochi minuti, permettendo anche a quelli che ancora vivono dietro le sbarre di sentirsi amati e meno isolati. Le reazioni dei cani, apparentemente rilassati e calmi, testimoniano l’efficacia di questi momenti di interazione. I volontari di @dogstrust si sono dichiarati grati per la loro possibilità di contribuire al benessere dei cani, e sottolineano che questa pratica può portare benefici anche a chi sta cercando di migliorare le proprie capacità di lettura, come studenti in preparazione per esami.

In definitiva, leggere ai cani non è solo un gesto d’amore, ma una vera e propria terapia che rafforza il legame che si crea tra il lettore e i cani, contribuendo al loro sviluppo emotivo e al miglioramento della loro qualità di vita. L’iniziativa ricorda quanto sia importante prendersi cura degli animali e l’impatto positivo che piccoli gesti possono avere su di loro.