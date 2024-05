il video scalda il cuore

Dopo essere stata costretta a vivere in una gabbia e a riprodursi, corre libera per la prima volta in un giardino ed è subito emozione.

Ci sono realtà che purtroppo sono molto crudeli nei confronti dei cani. Qualche volta vengono costretti a stare nelle gabbie, vengono sfruttati e trattati molto male. È raccapricciante vedere tutto questo, sapere che anche in questo momento ci sono cani che stanno soffrendo. I social, però, possono mostrare anche quello che prova un cane quando riesce ad uscire da una situazione come quella descritta. In questo caso c’è una cagnolina, in particolare, costretta a stare in una gabbia per anni che una volta libera si è lasciata andare ad una corsa sfrenata. Ecco tutti i dettagli.

Costretta in una gabbia per anni: la corsa della libertà

L’utente @bluebearsea ha condiviso su TikTok sul suo profilo un video di pochi secondi, ma sono bastati per far emozionare milioni e milioni di utenti. Infatti, nelle immagini si vede una cagnolina correre come una pazza in giardino. La sua storia è davvero emozionante.

Da quanto si apprende sui social questa cagnolina è stata affidata a questa famiglia che ora la riprende nei suoi momenti di libertà e di felicità. Tuttavia, è stata costretta a vivere in una gabbia per ben 8 anni con il solo scopo di riprodursi. Degli uomini la usavano per fare quanti più cuccioli possibile da vendere.

La razza è il Cavalier King Charles Spaniel. È un cane di piccola taglia, molto docile, affettuoso e leale. Si stenta a credere che si possa metterli in condizioni tali da farli soffrire, ma adesso per questa cagnolina, di cui non viene detto il nome, c’è una seconda possibilità.

Infatti, adesso è in compagnia di altri cani, è libera di giocare e di correre, attività che a quanto pare le piace molto. Nel video è una scheggia, corre velocissima quasi avesse paura di essere ripresa e rimessa nella gabbia.

Non deve più preoccuparsi di nulla e non deve più avere paura. Ormai quel brutto passato può lasciarselo alle spalle e può vivere una seconda vita, molto più bella.

@bluebearsea #fosterdog #rescuedog #cavalierkingcharles ♬ In the Forest – Lesfm & Olexy

Tante le visualizzazioni e tanti i commenti di gratitudine per questa famiglia che ha permesso ai cani di vivere meglio, accuditi e amati come meritano. Non si sa se sia la famiglia definitiva per lei, in particolare, ma c’è poca differenza. L’importante è che adesso sia al sicuro e venga trattata come una principessa.