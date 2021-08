The Weeknd, Take My Breath: il video ufficiale è stato ritirato dai cinema per motivi di salute e sicurezza per il pubblico.

Il video di Take My Breath di The Weeknd è pericoloso ed è stato ritirato dai cinema. Sembra incredibile, ma è accaduto davvero. Il 6 agosto il cantautore canadese, una grande star internazionale, ha pubblicato ufficialmente il suo nuovo singolo, con tanto di video realizzato per la NBC con protagonista la squadra femminile di atletica a Tokyo 2020, comprese sule campionesse come Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu e Gabrielle Thomas. La clip avrebbe dovuto andare in onda nei cinema americani Imax subito prima del film The Suicide Squad, ma qualcosa è andato storto e si è scelto di ritirarlo: questo l’incredibile motivo.

The Weeknd

Perché il video di Take My Breath è stato ritirato dai cinema?

Stando a quanto trapela, il video sarebbe stato ritirato perché ritenuto pericoloso. Potrebbe infatti provocare crisi epilettiche a causa delle luci stroboscopiche presenti nelle immagini. Un piccolo stop imprevedibile per il cantautore canadese, che però non si farà fermare da questo incidente. I suoi progetti sono infatti molto ambiziosi e sta per arrivare qualcosa di molto grande nella sua carriera.

Nuovo album per The Weeknd

A distanza di un anno dal successo planetario dell’album After Hours, tra i migliori dell’ultimo periodo, Abel è tornato a far sentire nuova musica ai suoi fan. Già negli scorsi giorni aveva pubblicato un breve teaser intitolato The Dawn Is Coming con un estratto di una nuova canzone, facendo intuire ai fan che qualcosa sta bollendo in pentola. Molto probabilmente nei prossimi mesi sarà infatti rilasciato il suo prossimo ambiziosissimo progetto musicale, un progetto che secondo alcuni spifferi potrebbe vedere anche una collaborazione con un altro big della musica internazionale come Kanye West.

Di seguito il video di Take My Breath: