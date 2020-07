Coldplay, Yellow: il video alternativo della celebre canzone per festeggire i 20 anni del debut album Parachutes.

I Coldplay hanno festeggiato nel mese di luglio 2020 i primi venti anni di carriera, o meglio i primi vent’anni dall’uscita del loro album di debutto, Parachutes. Un disco storico trascinato al successo anche dal singolo Yellow. Per celebrare al meglio questo importante anniversario, la band ha voluto condividere con i fan una clip alternativa del celebre brano di venti anni fa.

Coldplay, Yellow: il video alternativo

La clip è stata pubblicata in esclusiva dalla band su TikTok e mostra il primo take delle riprese dell’epoca. Possiamo vedere ad esempio un giovane Chris Martin con un maglione rosso che si aggira tra le dune di sabbia sulla spiaggia. Utilizzando una serie di pop up, il gruppo inglese spiega che questo primo ciak non era mai stato pubblicato prima. Ecco la clip:

@coldplay Take 1 of the Yellow video (never seen before) ##Coldplay ##Parachutes ♬ original sound – coldplay

Nel video originale Martin cammina sulla spiaggia e canta con addosso un impermeabile, sotto la pioggia. L’intero video è girato in piano sequenza al rallentatore. Una piccola curiosità: la presenza del solo Chris all’interno della clip non era voluta. Purtroppo in contemporanea con le riprese si tenevano i funerali della madre del batterista, Will Champion, cui presero parte gli altri membri del gruppo.

Chris Martin dei Coldplay

Coldplay: Parachutes

Nel 2000 i Coldplay fecero il loro debutto nel mainstream musicale internazionale con un album capace di raccogliere fin da subito grandi riconoscimenti come il premio Best Album nei Q Magazine Awards, senza dimenticare una candidatura ai Mercury Prize e alla vittoria del Grammy come Best Alternative Music Album.

Risultati straordinari che hanno permesso alla band, tra l’altro, di guadagnare un posto nella Top 50 dei migliori album di debutto della storia della musica inglese, con oltre 2 miloni e mezzo di copie vendute nel solo Regno Unito.