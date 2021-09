Per il 75esimo compleanno di Freddie Mercury, i Queen hanno realizzato un video tributo per ricordare il leggendario cantante.

Nato Farrokh Bulsara a Zanzibar il 5 settembre 1946, Freddie Mercury avrebbe oggi 75 anni. Il cantante dei Queen è morto giovane, dopo aver perso la sua battaglia contro l’AIDS 30 anni. Tuttavia, la sua eredità quale icona del rock continua a vivere e viene ancora celebrata dai fan di tutto il mondo che non l’hanno mai dimenticato, ma anche dagli stessi membri dei Queen che gli hanno voluto dedicare un video tributo in occasione del suo compleanno. I canali YouTube ufficiali dei Queen e di Freddie Mercury hanno condiviso un incredibile video tributo al leggendario frontman della band britannica.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

Queen, pubblicato il video tributo a Freddie Mercury per i suoi 75 anni

Freddie avrebbe compiuto 75 anni quest’anno e i membri del suo gruppo non hanno dimenticato la data del suo compleanno, che cade il 5 settembre. Per questo hanno realizzato per lui un video tributo che inizia con una classica intervista, in cui la star riflette su se stesso e su ciò che desiderava per i suoi fan. Il cantante dice: “Forse sono una persona molto tragica, non so perché. Ma c’è un elemento di umorismo alla fine, sai. Quindi ciò è fondamentalmente di cui parlano le mie canzoni. Mi piace divertirmi e quale modo migliore per farlo se non sul palco di fronte a 300.000 persone“. Il filmato:

Freddie dice: “Voglio anche che tutti si divertano e dimentichino i loro problemi e si lascino andare per un po’. Sono posseduto dall’amore. Ma non lo sono tutti?” La clip dell’intervista è seguita da filmati e immagini del cantante dei Queen che si esibisce mentre canta It’s A Beautiful Day e Don’t Stop Me Now. Prima della fine del video, afferma: “Camminerò sempre come un popinjay persiano, e nessuno mi fermerà, tesoro!”. Il 2021, inoltre, segna anche un altro importante anniversario: 50 anni della band.

Il tributo personale di Brian May

All’inizio di quest’anno, Brian May ha dichiarato a Express.co.uk di essere “molto orgoglioso” dei Queen, dopo 50 anni, ma trova ancora difficile concepirli senza Freddie. Il chitarrista, in merito ha dichiarato: “Beh, sono orgoglioso. Certo, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e siamo ancora in giro. Semplicemente non volevamo insistere. Abbiamo solo pensato: “Festeggiamo solo il fatto che siamo ancora creativi”. L’artista ha postato su Instagram un proprio tributo all’amico scomparso. Il post:

Ecco cosa leggiamo nelle prime righe del post: “Sono seduto qui a chiedermi come concludere questa giornata. Ad essere onesti, il 5 settembre non è un giorno di festa per me…è sempre tinto di oscurità e sentimenti di rimpianto irrisolti“.