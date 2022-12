Il pelosetto si fida tanto di lei a tal punto da fare qualcosa di davvero sorprendente: il video lascia gli utenti senza respiro.

La ragazza e il suo amico fido sono i protagonisti del video pubblicato su YouTube lo scorso 13 dicembre. I due si trovano uno al fianco dell’altra in una suggestiva cornice di campagna in Quebec. La proprietaria del quattro zampe è una giovane di ventisei anni che abita in Canada e che ha deciso di mostrare in mondovisione dove può spingersi la fiducia tra un pelosetto e la sua padroncina.

Si fida così tanto di lei da fare questo ❤ Il video lascia senza fiato

Mentre il meraviglioso panorama naturale alle spalle dei due soggetti si staglia grazie a una piacevole giornata di sole che attira l’attenzione degli utenti in rete, anche la stessa dinamica della sfida indetta dalla coppia riuscirà velocemente a incuriosirli.

In cima alla balla di fieno posizionata sulla destra, dove è stata dipinta una faccia sorridente ma leggermente inquietante, si eregge un coraggioso esemplare di Border Collie. Il cagnolino è pronto a lasciarsi andare all’indietro mentre la sua padroncina lo prenderà al volo una volta raggiunta la giusta altezza.

Il simpatico Bordel Collie sulla destra, dal pelo bianco a chiazze nere, ha quattro anni e si chiama Tesla. Sembra che il pelosetto sia stato addestrato proprio da lei nel corso del tempo. La giovane – divenuta un’addestratrice professionista – si è presa cura di lui fin da quando era soltanto un cucciolo lasciando che si trasformasse un dolcissimo prodigio.

La clip a ripetizione risulta essere un contenuto davvero “prezioso” almeno quanto l’animo del coraggioso pelosetto, che non dimostra di provare alcun timore nel lanciarsi “a occhi chiusi” nel vuoto. L’emozionante scena sembra ricordare inoltre al pubblico quelli che sono alcuni esercizi basati sulla fiducia utilizzati in vari ambiti disciplinari, fra cui maggiormente quello teatrale.

La sfida non ha potuto fare a meno di sorprendere gli utenti della piattaforma dal momento che è perfettamente riuscita a testimoniare come tale discorso valga, a pieno titolo, anche tra umani e quattro zampe. Il filmato è stato condiviso su YouTube dal canale @Videlo che ha raggiunto, al momento, ben oltre 14mila iscritti.