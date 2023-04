il video, il testo e il significato

Il video ufficiale, il testo e il significato della nuova canzone estiva di Gianni Morandi e Jovanotti, Evviva!

Gianni Morandi e Jovanotti sono tornati. A distanza di più di un anno dal trionfale Sanremo 2022, la ditta si è riunita per riscaldare l’estate che sta per arrivare. Dal 28 aprile è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming, con tanto di video ufficiale, il nuovo singolo dell’eterno ragazzo e del cantautore più eclettico della nostra storia. Si intitola Evviva! e porta con sé la consueta positività e la voglia di ballare in questo periodo di festa.

Gianni Morandi e Jovanotti ripartono da Evviva!

Il brano è anche la title track dell’ultimo anno del grande cantante di Monghidoro, pubblicato pochi mesi fa, poco dopo Sanremo 2023 e poco prima dell’inizio del suo primo, e trionfale, tour nei palasport. Un lavoro importante per la carriera di Gianni e accompagnato in questa estate da una canzone che ha tutto il potenziale per trasformarsi in un vero e proprio tormentone.

Gianni Morandi e Jovanotti (ph. Leandro Manuel Emede)

Nel video ufficiale i due artisti ci fanno infatti scatenare con una coreografia frizzante, adatta a essere riproposta sui social, ma anche in spiaggia, su un palco e ovunque si voglia. Di seguito le immagini della clip, arrivata su YouTube il 28 aprile:

Il significato di Evviva!

Canzone ritmata, incalzante, basata su chitarre allegre e percussioni inarrestabili, Evviva! è il classico brano colorato che ben si adatta non solo ai personaggi di Morandi e Jovanotti, ma anche alla stagione estiva che sta per arrivare. I due si inseguono e si trascinano per tutta la durata del brano, portandoci in un mondo fatto di colori e voglia di vivere, come quella già messa in scena lo scorso anno sul palco dell’Ariston.

Il significato del testo di questo brano è semplice da intuire: si tratta di un vero inno alla vita, un inno a godersi ogni attimo della nostra esistenza, cercando di essere sempre positivi, anche davanti alle difficoltà che possono accadere. Se la strada delle nostre vite è incerta, Gianni e Lorenzo ci invitano ad accettare tutto quello che accade, assaporando ogni attimo con gratitudine, gioia e desiderio di andare oltre ogni ostacolo per vedere cosa ancora ci aspetta.