Harry Styles, Golden: il video ufficiale del nuovo singolo del cantautore tratto da Fine Line, girato in Italia, in particolare sulla Costiera amalfitana.

Harry Styles rende omaggio all’Italia nel video del suo nuovo singolo, Golden, tratto dall’album Fine Line. Un video che è stato girato nel mese di settembre proprio nel nostro paese, in particolare nella splendida Costiera amalfitana. Con un viaggio a ritroso negli anni Settanta, l’ex One Direciton ci regala scenari da brivido per accompagnare la sua ultima canzone.

Harry Styles: il video di Golden

Già nelle scorse settimane Harry era stato avvistato a Napoli e in Costiera da Fanpage, che aveva mostrato anche alcune immagini in anteprima del video di Golden. Un video ambientato negli anni Settanta e girato per gran parte a Maiori, il comune con rettilineo più lungo tra quelli della splendida Costiera amalfitana. Ecco il video con protagonista proprio l’ex One Direction:

Il significato di Golden di Harry Styles

Il cantautore chiude con questo video la saga di Fine Line, basata visivamente sull’acqua, protagonista anche nei video dei precedenti singoli Lights Up, Falling e Adore You. Come evidenziato da alcuni fan, il significato di questo percorso di Styles è molto chiaro: mentre nei precedenti brani le luci erano scure, ora tutto è alla luce del sole, e Harry si mostra per come è, senza più alcuna paura.

Harry Styles

Un percorso di rinascita personale per l’ex One Direction, che trova compimento proprio nel video di Golden. E non è un caso forse che questa clip sia stata girata in Italia, dove Harry ha passato parte della sua estate mostrandosi felice e spensierato. Forse è qui che ha trovato la sua luce. E questo è certo un ulteriore vanto per il nostro paese e per la community di fan italiani dell’amatissimo cantautore.