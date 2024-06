il video fa il giro del web

Un gesto involontario ed il cane non c’era più, le telecamere hanno svelato il mistero dietro la sparizione dell’animale

Per ogni buon proprietario la sparizione anche momentanea del proprio cane può senza dubbio portare molta ansia, soprattutto se tornando a casa trovate il vostro fido ad attendervi sulla porta e dopo una fugace carezza, invece, questo sparisse completamente dalla vista. Una storia che potrebbe sembrare assurda ma che invece è realmente accaduto e sta adesso facendo il giro del web grazie al video che testimonia quanto accaduto. Oltre ² milioni di visualizzazioni molte risate, anche se per il cane molto probabilmente non c’è stato molto da ridere.

Rientrano a casa e poi il panico : La colpa alla fine è tutta dell’ascensore!

Quando si torna a casa dopo essere magari usciti per fare la spesa, con le mani occupate dalle tante buste da riporre in fretta, si può cadere senza dubbio in qualche distrazione in più, così come è accaduto alla coppia di cui vi stiamo parlando. Nel video da oltre 2 milioni di visualizzazioni postato su tik tok si può vedere al meglio la scena, è bastata una manciata di secondi e via, il cucciolo ha preso una via davvero inaspettata che poteva costarmi cara.

Nel mentre i due si affrettavano a lasciare la spesa, i fatti, l’uomo ha tenuto aperta la porta dell’ascensore un secondo di troppo, dando modo al cane di entrare dentro, magari pensando che sarebbe potuto andare a fare una passeggiata. L’animale è pero rimasto chiuso li dentro finché un’altra uomo del palazzo non ha chiamato l’ascensore facendo la scoperta.

Prima di tutto questo si sono pero susseguiti attimi di panico, il cane che fino ad un momento fa era davanti ai loro occhi era sparito ed i suoi padroni non riuscivano a capacitarsi di come fosse stato possibile. L’esitazione del padrone nel chiudere l’ascensore e la scaltrezza del cane nell’infilarvisi dentro sono stati comunque i fattori ad aver reso tutto questo possibile, ma la fortuna è stata avere delle telecamere puntate proprio nel verso giusto.

Dopo un veloce sguardo si è cosi subito capito che fine avesse fatto il cane e uscendo di casa il sereno è ritornato, l’uomo che aveva trovato il cane lo aveva accudito in attesa di scoprire chi fosse il suo padrone che felicissimo è potuto tornare a riabbracciare il suo amico peloso.

@illybruno Mitico🤣 #perte ♬ Titanic flute fail – kate dwyer

Una storia che dimostra quanto possano essere imprevedibili le azioni di questi animali e di come sia necessaria una grossa attenzione per evitare che possano perdersi mandandoci nel panico. Tutto è bene quel che finisce bene, il video intanto sta davvero spopolando e sono molte le persone a non credere ai propri occhi guardandolo, quel che è certo pero è che a crederci sono i padroni del cane che in futuro certamente guarderanno bene prima di chiudersi dietro la porta dell’ascensore.