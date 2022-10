il video esilarante del rapper

Fedez suona la batteria a X Factor: il video del rapper alle prese con lo strumento a percussioni più amato davanti al pubblico del talent.

E se Fedez fosse in grado di suonare la batteria? Sappiamo che da qualche tempo il rapper ha iniziato a lavorare per ampliare le sue conoscenze musicali. Perché anche se ormai ha raggiunto il successo, non vuol dire che debba adagiarsi sugli allori. Così, ha cominciato a prendere in mano una chitarra per imparare, al momento con risultati discreti. Ma come se la cava con la batteria? Già in passato sono comparse immagini di sue sessioni dietro le pelli, stavolta però ha voluto mostrare il suo talento in un contesto ben più importante, davanti al pubblico di X Factor. E il risultato è stato interessante…

Fedez suona la batteria a X Factor

La sedicesima edizione del talent è senza ombra di dubbio la più ‘marchiata’ da Fedez, che ha accettato di tornare ma si è portato dietro non solo un amico fidato come Dargen, ma anche una conduttrice con cui ha un legame strettissimo (Francesca Michielin) e la stessa Ambra, che aveva già conosciuto durante il Primo Maggio. Nel corso delle puntate il rapper non ha nascosto la sua influenza, e anzi è apparso a tutti gli effetti la guida del tavolo dei giudici, rubando spesso la scena… anche sul palco.

Fedez

Nel corso delle registrazioni, infatti, non ha resistito alla tentazione e, quando ha visto una batteria lì, sola, pronta essere percossa da un musicista, ha deciso di tuffarsi, ha preso due bacchette e ha messo in mostra il suo talento, mandando in visibilio i fan presenti nel palazzetto. Le immagini sono rapidamente diventate virali sui social:

La reazione dei follower

Eppure, non tutti sono sembrati sorpresi dalla sua performance. Anzi, la clip, pubblicata sull’account ufficiale di X Factor, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Se molti hanno commentato con entusiasmo (“Io c’ero“, “Mitico“), altri hanno infatti puntato il dito sulla sua tecnica piuttosto rozza: “Incredibile, riesce a tirare quattro sbacchettate sulla batteria, non ci crede neanche lui“, “Stica se non sa suonare, mica stiamo a un contest musicale…“, “Io mi farei dare qualche lezione da Cinzia Zaccaroni“.

Insomma, a quanto pare il rapper milanese non è riuscito a mettere tutti d’accordo. Rispetto a Salmo, collega che invece dietro le pelli musicalmente ci è nato, forse Fedez ha ancora da lavorare. Ma poco importa. Ma di certo questo poco importa ai fan, che non vedono l’ora di poterlo rivedere all’opera nelle prossime puntate. Con o senza batteria.