il video emozionante diventa virale

Questi tre gattini hanno deciso che sarebbero stati sempre uniti, il loro video diventa virale sui social network.

Il web ci regala momenti davvero emozionanti e storie strappalacrime che vedono come protagonisti animali di ogni tipo. Da dolcissimi cuccioli di cane a cucciolate di gattini che non vogliono lasciare uno il fianco dell’altro. Ogni giorno riescono a dimostrarci come nelle difficoltà riescano a trovare la strada giusta per andare avanti.

Uniti per sempre: il trio di gattini diventa virale nel video TikTok

Questo fantastico trio di gattini ha conquistato l’intera comunità di TikTok e ha fatto sciogliere i cuori di migliaia di utenti. Il legame tra fratelli è qualcosa di speciale e indissolubile e questi fratellini hanno tanto di cui insegnare a riguardo.

A tutta questa dolcezza è impossibile resistere, e così vale anche per il web. Un video TikTok pubblicato dall’utente @currosyummy vede protagonisti un bellissimo trio di gattini: uno arancione, uno nero e uno color panna. La loro unione ha emozionato il web. Quando l’utente si è trovato davanti alla tenera scena, non ha potuto restare indifferente e ha deciso di filmarla e condividerla con i propri follower. La clip riprende i tre piccoli gattini fermi in strada, rannicchiati e vicini tra di loro, avvolti da un largo abbraccio come a non volersi lasciare per nulla al mondo. Lo stesso utente che ha condiviso la scena, è rimasto incantato e commosso. Appena dopo pochi istanti dalla pubblicazione, non sorprende che il video sia diventato virale.

Tutti gli amanti degli animali, in particolare dei gatti, si sono innamorati di questa breve clip, chiedendosi il motivo per il quale rimangono così vicini l’uno all’altro. Secondo alcune supposizioni, i micetti non vogliono perdersi di vista e rimangono abbracciati, vicini. Lui, così come i suoi follower, non hanno resistito a questa dolcezza, commentando anche ogni singolo micetto. Il gattino arancione a destra, sembra il più tenero e coccolone tra i tre, il quale si stringe molto forte al suo fratellino dal manto nero. Il video virale ha raggiunto i 21.2 milioni di visualizzazioni su TikTok scatenando migliaia di reazioni in tutto il web.

@currosyummy♬ Pluto Understand – sugacurry

Durante le prime settimane di vita dei felini, i fratellini formano legami forti e diventano compagni preziosi l’uno dell’altro. Tuttavia, le relazioni possono essere piuttosto sconcertanti. Mantenere i fratelli insieme durante la vita del gattino può aiutare nella loro crescita. Se le prime interazioni di un gattino con la mamma sono essenziali per un sano sviluppo mentale, fisico ed emotivo, i compagni di cucciolata svolgono un ruolo altrettanto importante. Sebbene si ritenga che i gattini possano essere separati dalla madre e dai compagni di cucciolata non appena vengono svezzati e iniziano a mangiare da soli (in genere tra le 5 e le 7 settimane di età), in genere si raccomanda di tenerli con i loro compagni di cucciolata per almeno 12 settimane.