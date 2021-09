In occasione del 32esimo anniversario della nascita di Avicii, Google ha dedicato al compianto dj svedese un emozionante Doodle.

L’8 settembre non sarà mai un giorno qualunque per i fan di Avicii. Il dj svedese, all’anagrafe Tim Bergling, scomparso prematuramente nel 2018 a soli 28 anni, avrebbe compiuto nel 32 anni in questo 2021. Per l’occasione, il team di Google ha voluto ricordarlo e omaggiarlo dedicandogli un doodle davvero speciale, collegato a un video che ha emozionato i milioni di fan dell’artista svedese. Nonostante sia passato molto tempo dal suo suicidio, infatti, il musicista resta ancora nel cuore di tutti noi grazie alla sua magica musica.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/avicii

Avicii: il Google di Doodle conquista i fan

Nel doodle non si racconta molto del decesso, giustamente, dell’artista svedese. Si riassume invece attraverso un’animazione molto delicata e sobria, con colori che ricordano visivamente, seppur in maniera vaga, quelli dominanti nel cartone Disney Pixar Soul (che tratta il tema della morte, sarà un caso?), la vita e la carriera di Tim. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha prima imparato a suonare la chitarra, per poi scoprire il suo talento da dj e compositore, arrivando nel cuore di tutti grazie a brani come Wake Me Up, il singolo cantato da Aloe Blacc che lo ha consegnato alla leggenda. La stessa canzone fa da sottofondo all’intera clip emozionante e apprezzatissima dai suoi fan:

L’album postumo di Avicii

Dopo il suo tragico decesso nel 2018, ad Avicii sono stati dedicati moltissimi lavori. Nel maggio 2021 gli è stata dedicata l’arena Globel di Stoccolma, la sua città natale. Nel 2019 era stato invece dato alle stampe il suo primo lavoro postumo, intitolato semplicemente Tim. Il ricavato della vendita del disco fu devoluto, per scelta dei genitori, alla Tim Bergling Foundation, un’istituzione creata per supportare persone con problemi di salute mentale, con la volontà di evitare altrie tragedie come quella occorsa al dj.

