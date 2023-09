il video è virale, meraviglioso

La meravigliosa danza messa in atto dai cigni innamorati ha incantato tutto il web: lascia tutti a bocca aperta da quanto è incantevole.

Il cigno è un uccello dotato di grande bellezza ed eleganza. In natura è la più grande specie di uccelli acquatici della sottofamiglia Anserinae e la maggior parte è classificata nel genere Cygnus. Sono uccelli aggraziati dal collo lungo, dal corpo pesante e dalle grandi zampe che planano maestosamente quando nuotano e volano con un lento battito d’ali e con il collo teso. Migrano in formazione diagonale o a V a grandi altezze, e nessun altro uccello acquatico si muove così velocemente sia sull’acqua che in aria. Non ha caso, è uno degli uccelli che vanno spesso più virali nel web.

I cigni innamorati si esibiscono in una meravigliosa danza, che diventa virale

Il rituale di accoppiamento dei cigni è uno dei più belli ed elaborati da osservare in natura. Per molte specie di uccelli, il vero e proprio rituale di accoppiamento può svolgersi nell’ordine di pochi secondi. Ma i cigni impiegano molto più tempo di qualche secondo, fino quasi ad un’ora.

Il rituale di accoppiamento e corteggiamento dei cigni dura così tanto perché le esibizioni che fanno l’uno all’altro sono molto significative per mantenere il legame speciale. Tutto il rituale inizia con due cigni che si interessano a vicenda, per poi proseguire in una danza maestosa per finire con l’atto della copula. Proprio la danza caratteristica è l’atto meraviglioso che è stato ripreso in un video diventato virale di recente.

I cigni sono normalmente molto aggraziati e belli da vedere, ma quando si assiste al rituale di accoppiamento di una coppia di cigni, grazia e bellezza assumono un nuovo significato. Un livello completamente nuovo. Il modo in cui si muovono insieme è così maestoso da sembrare un balletto.

Il video si apre con i due esemplari di cigli che si guardano profondamente per poi dare inizio ad una danza perfettamente in armonia. Un balletto che sembra stato studiato mesi, quando invece è solo frutto di amore e il voler mettersi in mostra per i proprio futuro partner.