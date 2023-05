il video è troppo divertente

Un video divertente mostra l’espressione di un gatto alla sua festa di compleanno: al felino non piace proprio quello che gli umani hanno organizzato per lui.

Gli animali domestici, non diversamente dagli esseri umani, hanno i loro sentimenti e le loro emozioni, che tenderanno a manifestare in modo differente a seconda della personalità. Gli atteggiamenti che assumono e soprattutto le espressioni dei loro occhi non lasceranno adito a dubbi e i loro umani comprenderanno facilmente cosa stanno pensando i loro quattro zampe. Così è stato sicuramente per la famiglia di un gatto dal manto grigio tigrato. Il felino ha espresso infatti in modo eloquente il suo pensiero circa la festa di compleanno organizzata in suo onore.

L’espressione del gatto alla sua festa di compleanno (VIDEO)

Il divertente video, che ha per protagonista il gattino più arrabbiato del web, è stato condiviso su TikTok dall’utente Mitten’S all’account @mittensthacat.

Il filmato mostra i festeggiamenti per il quattordicesimo compleanno del felino tigrato. La famiglia umana del micio ha voluto immortalare il loro quattro zampe mentre indossa un cappellino di compleanno davanti a un vassoietto di paté per animali con sopra le candeline a forma di numero. Il gatto, però, non ha affatto preso bene l’idea pensata dai suoi umani. Durante i pochi secondi del video che lo ritrae è possibile vedere come la sua espressione diventa sempre più arrabbiata sino a tramutarsi in un odio profondo nei confronti della famiglia.

Gli occhi infuriati del gatto e la bocca che si contrae in una smorfia di disapprovazione e di rancore non possono però non far sorridere gli utenti del web. Il felino sembra sia uscito da un cartone animato: la sua espressione infatti è così arrabbiata da non poter sembrare quasi più reale ma da poter essere solo il frutto di un bozzetto di un abile disegnatore. L’idea che delle candeline con tanto di fuoco sopra gli impedissero di mangiare il suo paté e l’idea di avere un fastidioso cappellino sulla testa hanno fatto arrabbiare moltissimo il povero gattino, rendendolo scontroso e mettendolo di malumore anche nel giorno del suo compleanno.

La maggior parte degli animali domestici adora le feste di compleanno, sia organizzate per loro sia organizzate per gli altri. Sui social network spesso vengono condivisi filmati che ritraggono la gioia dei quattro zampe in occasioni festose. Così è stato ad esempio per il cagnolino Fred che ha ricevuto una festa a tema (basata sul suo giocattolo preferito, un pollo di plastica giallo) per il suo sesto compleanno. Così è stato anche per un simpatico cane Pipa che, dopo aver scacciato dalla sedia il suo umano che festeggiava il proprio compleanno, ne ha preso il posto a capotavola ed è rimasto seduto contento ascoltando con un’espressione estasiata la canzone di buon compleanno che tutti gli invitati hanno cantato per lui. Per il gattino tigrato non è stato esattamente così, ma in ogni caso sia lui sia i suoi umani ricorderanno per sempre quel giorno. (di Elisabetta Guglielmi)