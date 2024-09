Il Video e le Strade Alternative

Nella notte tra il 21 e il 22 settembre, un cavalcavia in fase di demolizione sull’autostrada A1, nel tratto che collega Torrenova al Grande Raccordo Anulare di Roma, è crollato improvvisamente. Il crollo, avvenuto intorno all’una, ha interessato un tratto dove i lavori erano già stati programmati e il traffico era stato chiuso preventivamente dall’Anas in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza. Due ruspe si trovavano sul vecchio cavalcavia al momento del cedimento, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i lavoratori impegnati.

Le autorità competenti sono intervenute subito sul luogo per accertare le cause dell’incidente e per effettuare i rilievi necessari. Il cavalcavia, parte della D19 Diramazione Roma Sud dell’A1 Milano-Napoli, era destinatario di lavori di rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata. La demolizione era stata appaltata a una ditta specializzata, e il tratto autostradale era stato chiuso dalle 21 del sabato per consentire l’esecuzione dell’opera.

L’Anas ha comunicato che si prevede la riapertura del tratto autostradale tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domenica 22 settembre, una volta rimossi i detriti caduti durante il crollo. Per minimizzare i disagi agli automobilisti, Autostrade per l’Italia ha suggerito percorsi alternativi. Gli automobilisti provenienti da Roma/G.R.A. sono invitati a utilizzare la viabilità ordinaria e a entrare nella D19 attraverso lo svincolo di Torrenova. Chi proviene dalla A1, dopo l’uscita obbligatoria al nuovo svincolo di Torrenova, dovrebbe seguire la viabilità ordinaria in direzione di Roma/G.R.A. Un ulteriore percorso alternativo suggerito è quello di proseguire lungo la A24 per utilizzare la barriera di Roma Est.

Per informazioni aggiornate sulla viabilità, gli utenti possono consultare l’app Muovy, il sito autostrade.it o il network tv Infomoving. Inoltre, è disponibile un call center attivo 24 ore su 24 per ulteriori dettagli sulla situazione del traffico.