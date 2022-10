il video e le polemiche sulla location

Måneskin, The Loneliest: il video della nuova canzone della band di Damiano David e Victoria De Angelis.

Il conto alla rovescia sta per terminare. I Måneskin sono pronti a lanciare il nuovo singolo, The Loneliest, la canzone che, con tutta probabilità, ci accompagnerà in questo autunno 2022. Un brano che è stato già ampiamente anticipato sui social da un’anteprima con tanto di parte di testo spoilerata. A riscaldare ancora di più l’atmosfera è stato però anche il nuovo teaser del video ufficiale. Un video che non è stato risparmiato da polemiche ad hoc.

Il video di The Loneliest dei Måneskin

La clip della nuova canzone dovrebbe vedere in primo piano un Damiano disperato, in un’atmosfera tipicamente autunnale, sotto una pioggia battente e un temporale che sembra voler spegnere il fuoco ardente del suo dolore.

Maneskin The Loneliest

Una clip davvero suggestiva che dovrebbe essere diffusa dalla band direttamente con il nuovo singolo, il 7 ottobre. In attesa di poterla vedere in versione integrale, ecco il teaser pubblicato sugli account social ufficiali:

Polemiche per il video di The Loneliest

In quale location è stato girato il video di The Loneliest? La risposta è semplice. Si tratta di Villa Tittoni e del suo Parco a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Un luogo spettacolare che però è finito, suo malgrado, al centro di un’annosa polemica. In molti infatti si sono lamentati del fatto che l’intera villa, con parco annesso, è rimasta chiusa per tre giorni top secret, bandendo l’ingresso ai cittadini, il tutto per girare il video.

Una chiusura che ha fatto nascere non poche polemiche all’interno dell’amministrazione comunale. Mentre il sindaco e la sua Giunta si sono difesi parlando di un’opportunità di promozione importante del proprio territorio, l’opposizione ha sottolineato quanto i guadagni arrivati al Comune (poco più di 4mila euro) potrebbero non essere abbastanza per la chiusura totale della villa e del parco per un totale di tre giorni, senza peraltro alcun avviso che abbia reso chiaro il motivo, se non in un secondo momento.