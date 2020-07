Marilyn Manson, We Are Chaos: il nuovo singolo del Reverendo, primo estratto dall’undicesimo album in studio dell’artista americano.

Marilyn Manson ha finalmente rilasciato il primo singolo estratto dall’undicesimo album in studio della sua carriera. Si tratta della title track, We Are Chaos, e anticipa di un paio di mesi l’uscita del disco, in arrivo l’11 settembre. Un progetto importante, co-prodotto da Manson insieme a Shooter Jennings, vincitore di un Grammy in passato già al fianco di artisti del calibro di Brandi Carlile.

Marilyn Manson, We Are Chaos: il video

Il primo singolo dal nuovo album è stato accompagnato da un video diretto da Matt Mahurin. Guardiamolo insieme:

We Are Chaos: tracklist

Il nuovo album del Reverendo arriva a tre anni di distanza dal precedente Heaven Upside Down. Così lo presenta lo stesso cantautore di Canton, leader dell’omonima band: “Frammenti e schegge di fantasmi hanno perseguitato le mie mani mentre scrivevo la maggior parte dei testi. Mentre scrivevo questo album, ho pensato tra me e me: ‘Doma la tua pazzia, aggiustati il completo. E prova a far finta di non essere un animale’. Ma sapevo che l’essere umano è il peggiore di tutti. Avere misericordia è come commettere un omicidio. Le lacrime sono la perdita più grande del corpo umano“.

Marilyn Manson

Sulla cover del disco troviamo un dipinto dello stesso Manson, intitolato Infinite Darkness, creato appositamente per accompagnare la sua nuova musica. D’altronde, il cantautore è noto anche per il suo talento artistico, con quadri che ogni anno vengono esposti in tutto il mondo.

Di seguito la tracklist dell’album:

1 – Red, Black and Blue

2 – We Are Chaos

3 – Don’t Chase the Dead

4 – Paint You With My Love

5 – Half-Way & One Step Forward

6 – Infinite Darkness

7 – Perfume

8 – Keep My Head Together

9 – Solve Coagula

10 – Broken Needle