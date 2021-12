La sigla della serie The Ferragnez ha conquistato tutti: abbiamo il nuovo tormentone di questo inverno?

Dicembre ci regala un tormentone a sorpresa per questo periodo natalizio. E non si tratta di una nuova canzone, bensì della sigla di una delle serie più attese d’Italia: The Ferragnez. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, la serie televisiva incentrata su una delle coppie più famose non solo nel nostro paese, quella formata da Fedez e Chiara Ferragni, è accompagnata da una sigla tanto breve quanto incisiva. Diffusa per la prima volta sui social nel mese di novembre, è diventata popolare proprio nei giorni dell’uscita delle prime puntate, complice l’utilizzo nello spot ufficiale. E ora tutti la canticchiano.

Chiara Ferragni e Fedez

The Ferragnez: la sigla della serie

Il brano, dal sapore retrò e dal testo carico d’ironia, vede duettare il rapper e cantante milanese con la sua amata moglie. Un’incursione nella musica per Chiara che non è una primizia. Chi può infatti dimenticare il suo duetto con Baby K nel tormentone Non mi basta più? Stavolta però il suo apporto è anche superiore, per la gioia di tutti i suoi fan. Una sigla da sit-com anni Sessanta-Settanta che regala allegria e trasporta i fan nel mondo pazzo, colorato e gioioso, ma non privo di momenti difficili, della coppia più famosa d’Italia. Riascoltiamo insieme la sigla:.

The Ferragnez: tutti pazzi per la serie

Al di là della sigla, la serie che ha per protagonisti Fedez e Chiara sta ottenendo grande successo tra i fan della coppia. Come già intuibile, al centro di tutto c’è infatti il loro rapporto, fondato sulle differenze che sembrano completarli. Se il rapper appare più ‘scuro’ e lunatico in tutto e per tutto, la fashion blogger mostra gioia, colore, solarità e soprattutto una grande forza, quella necessaria per portare anche il marito sulla retta via nel lavoro come nella vita privata. Due caratteri diversi che si fondono perfettamente, e che fanno sognare i fan di tutto il mondo.