Gianna Nannini, L’aria sta finendo: il nuovo singolo della rocker di Siena tratto dall’album La differenza.

Novità in arrivo per i fan di Gianna Nannini. La rocker senese torna in radio con un nuovo singolo, L’aria sta finendo. Si tratta del quarto singolo estratto dal suo ventesimo album in studio, La differenza. Il brano è atteso in radio dall’11 dicembre, mentre nei giorni successivi sarà raggiunto da un video ufficiale. Ecco tutti i dettagli su questa nuova canzone della rocker toscana.

Gianna Nannini: il nuovo singolo è L’aria sta finendo

Quinta traccia dell’album pubblicato dalla cantante il 15 novembre 2019, L’aria sta finendo è una canzone dal sound rock internazionale, la più fresca e ispirata delle 10 canzoni che compongono la tracklist di La differenza.

Gianna Nannini

Un brano dal sound totalmente differente rispetto ai precedenti singoli, come Motivo, il pezzo cantanto insieme a uno degli artisti più amati degli ultimi anni, Coez. Ascoltiamola insieme, in attesa del video ufficiale:

Gianna Nannini: il significato di L’aria sta finendo

Il testo di L’aria sta finendo è incentrato sulla necessità di cambiare le abitudini prima di rimanere senz’aria. Fuor di metafora, è il racconto disincantato della fine di un amore, quando ormai non rimane altro che dirsi addio se non si vuole rovinare anche ciò che di bello c’è stato.

Canta la rocker: “Per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte“, sottolineando come ci sia bisogno di accettare la realtà e la fine di una storia, quando si arriva al punto di non ritorno. Anche perché quello che è stato si è già rivelato un dono: “Siamo stati fortunati a vederci innamorati“. Ma adesso non c’è altra soluzione, serve separare le proprie strade: “Meglio dirsi addio, non fa più male, ora lo so come si fa a dire basta per sempre, e amarti veramente“.