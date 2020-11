Boomdabash, Don’t Worry: la nuova canzone del gruppo salentino che ha dominato nelle ultime estati italiane in collaborazione con Alessandra Amoroso.

I Boomdabash stanno per tornare. Il gruppo di Mambo salentino e Karaoke, che ha letteralmente dominato le ultime estati insieme ad Alessandra Amoroso (ma anche prima con Loredana Bertè), ha deciso di provare a conquistare le classifiche anche in inverno, con un singolo nuovo di zecca. S’intitola Don’t Worry ed è in arrivo in radio e in digitale dal 13 novembre.

Boomdabash, Dont’ Worry: il significato

Il brano sarà coinvolgente e pieno di ritmo e vibrazioni positive, come molti dei successi del gruppo raggamuffin. Lo ha presentato attraverso i propri account social la stessa band, spiegando che in un momento così difficile il loro obiettivo è donare energia positiva e good vibes.

Queste le loro dichiarazioni: “Attraverso questo grande mezzo a nostra disposizione siamo convinti di poter far sentire il nostro pubblico meno solo. Don’t Worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani a non perdere la speranza. La strada per sconfiggere i periodi bui della vita potrà essere lunga e tortuosa, ma prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle, torneranno a brillare“. Di seguito il post:

Boomdabash: la nuova canzone del gruppo

La band, che è arrivata al grande successo nell’estate del 2018 con il brano Non ti dico no in collaborazione con Loredana Bertè, ha conquistato la platea veramente mainstream a Sanremo nel 2019, prima di dominare le ultime due estati con Alessandra Amoroso. Adesso però il loro obiettivo è cercare di raggiungere i primi posti delle classifiche anche in inverno, grazie a un brano allegro in un periodo così difficile. Non resta che attendere ancora pochi giorni.

