Katy Perry, Electric: il video e il significato del nuovo singolo della popstar americana, dedicato ai 25 anni dei Pokémon.

In questo 2021 Katy Perry è stata scelta come ambasciatrice ufficiale per il 25esimo anniversario dalla nascita dei Pokémon. E quale miglior modo per celebrare un traguardo così importante, se non con una nuova canzone a tema? Il 14 maggio la popstar 36enne ha pubblicato in tutto il mondo Electric, un nuovo brano scritto appostiamente per Pokémon 25: The Album, un disco in uscita il prossimo autunno.

Katy Perry, Electric: la canzone per i Pokémon

Brano scritto insieme a The Monsters & Strangers e Jon Bellion, già collaboratori in Daisies, e Bruce Weigner, Electric vanta un video girato alle Hawaii e diretto da Carlos Lopez Estrada, con due protagonisti straordinari: c’è ovviamente Katy Perry, ma c’è anche e soprattutto Pikachu.

Katy Perry

Si tratta di uan canzone sull’evoluzione voluta fortemente da Colin Palmer, vice presidente del marketing di The Pokémon Company International. Un brano che sperano fortemente possa essere d’ispirazione per i fan dello storico cartone animato in tutto il mondo.

Significato e video di Electric

Il pezzo è ovviamente ispirato al concetto di evoluzione ma anche alle vicende che riguardano i piccoli mostri tascabili che hanno conquistato fan in ogni angolo del globo. Spiega la popstar americana: “Quando ho visitato il Pokémon Cafe durante un tour in Giappone ho avuto tanta nostalgia. Mi ha riportato ai miei anni delle medie. Così, quando ho ricevuto la chiamata per far parte della celebrazione del 25esimo anniversario insieme a Post Malone e J Balvin ero euforica. Il tema della canzone è soprattutto quello della resilienza“. La cantante neo-mamma ha spiegato quindi l’importanza del concetto di evoluzione non solo nel cartone, ma anche e soprattutto nella vita di tutti noi. Di seguito il video di Electric: