il Video è da non perdere

Una sorpresa non gradita ha lasciato il gatto Pip molto amareggiato e il felino ci ha tenuto molto a manifestare tutto il suo dissenso in un video che è diventato virale sui social.

La tranquillità della gasa di un gattino di nome Pip è stata sconvolta quando i suoi umani senza consultarlo hanno deciso di adottare un altro felino. i gatti si sà sono i sovrani indiscussi delle case e Pip, una maestosa Gatta delle foreste norvegesi non fa eccezione, ed è per questo che quando ha notato che in casa sua si aggirava un usurpatore si è sentita molto minacciata ed ha manifestato quanto la sorpresa fatta dai suoi umani non le sia piaciuta affatto.

La reazione di Pip la gatta lascia tutti allibiti

La sua reazione immortalata in un video postato successivamente dalla sua proprietaria Lisa Ringnalda su TikTok, ha infatti lasciato tutti a bocca aperta per la sua intensità e comicità.

Pip, abituata a essere la regina incontrastata della casa, non ha potuto credere ai suoi occhi quando ha scoperto la presenza della nuova arrivata una dolcissima felina dal pelo corto di nome Mimi.

La scena è rapidamente diventata virale e mostra una Pip solitamente allegra e solare come paralizzata dall’incredulità, il video mostra infatti la gatta che con estrema incredulità osserva attentamente i suoi umani che accarezzano la nuova gatta sul suo divano ovvero il suo trono.

La sua espressione ha lasciato davvero chiunque si sia imbattuto nel video divertito dall’espressione del felino che sembra un mix di confusione incredulità, dalla sua espressione traspare la gelosia e una sensazione di tradimento come se stesse cercando di elaborare l’idea di non essere più l’unica regina della casa.

Per un animale abituato a stare solo e ad avere tutte le attenzioni la presenza di una nuova gatta deve essere stato veramente un colpo basso e la sua reazione catturata nella clip ne è la dimostrazione

Il video di Pip ha fatto il giro dei social media e in moltissimi si sono divertiti a interpretare lo sguardo della gatta come un segno di puro sconcerto, dietro il momento esilarante si nasconde una realtà che dovrebbe far riflettere su come sia importante l’introduzione di un nuovo cucciolo in casa, questo non significa assolutamente privarsi di adottare un altro cucciolo ma come ogni cosa va fatta per bene in tempi adeguati per dare la possibilità non solo al nuovo arrivato di ambientarsi nella sua nuova casa ma soprattutto per dare la possibilità al nostro cucciolo di abituarsi gradualmente alla presenza di un nuovo cucciolo in casa in modo che l’arrivo di un nuovo membro della famiglia sia visto come una gioia e non come una minaccia

Il terrore negli occhi di Pip che da qualcuno è stato interpretato come incredulità, dovrebbe far riflettere, il felino è infatti terrorizzato dall’imminente cambiamento alla quale non era preparata.

@lisaringnaldahaha They’re getting besties now 🐱🤍 #fyp #cat #catsoftiktok #cats #britishshorthair #norwegianforestcat #catsvideo #catlover #cattok #kattenvantiktok #firstimpression #catmeetscat #kitty #kittensoftiktok #kitten #catfyp ♬ Clumsy Situations – Eitan Epstein Music

Malgrado la reazione iniziale della gatta, tra i due felini non vi è stato alcun conflitto e dopo la curiosità e la tensione si è passati alla conoscenza e all’adattamento. In alcuni video postati successivamente infatti si nota come Pip e Mimì regnino sovrane insieme su tutta la casa, le due regine infatti sono diventate giorno dopo giorno sempre più complici e quella che all’inizio era solo accettazione reciproca è diventata una strepitosa amicizia.