il video dopo la poppata diventa virale

Ha affascinato milioni di utenti del web un video di TikTok che mostra un dolcissimo gattino addormentatosi con il pancino pieno dopo la poppata.

I cuccioli di tutte le specie animali sanno essere semplicemente adorabili. Non saranno molte le persone che guardandoli mentre giocano, mangiano o si riposano, non provino una sensazione di benessere e quasi di felicità. Con i loro musetti, i piccoli sono infatti in grado di incantare chiunque li osservi. Così è accaduto a un gattino di quattro settimane di vita che in pochi giorni ha conquistato i cuori di tredici milioni e mezzo di utenti del web.

Il gattino conquista il cuore di tutti gli utenti del web: il video mostra il suo sonnellino dopo aver mangiato

Il video condiviso su TikTok all’account @elkieskitties è corredato da una didascalia che spiega quanto mostrato: «my kitten after eating a whole bottle of milk Imao» (tradotto in italiano: «il mio gattino dopo aver bevuto un’intera bottiglia di latte»).

Il filmato mostra un piccolissimo gattino dal manto grigio tenuto in mano dalla sua umana. Il piccolo ha il pancino pieno rivolto in su, gli occhi socchiusi e il musetto ancora sporco di latte. Il micetto, dopo aver bevuto un’intera bottiglietta di latte, si è serenamente addormentato. Mentre dorme a pancia all’aria, di tanto in tanto tira fuori la lingua per raccogliere il liquido rimasto sul musino. Con la sua dolcezza, il piccolo è riuscito a conquistare il cuore di tutti gli utenti del web.

@elkieskitties she was burping #kitten #fat #cats #hamster #pig #kitties #yum ♬ original sound – random.shii089

Vedere i cagnolini o i gattini addormentati è sempre uno spettacolo meraviglioso, come ben dimostra un filmato che ha per protagonista un cucciolo di gatto che non vuole essere svegliato. Il video, intitolato “Sleepy kitten refuses to get out of bed” (tradotto in italiano con “Il gattino assonnato si rifiuta di alzarsi dal letto“), mostra infatti un gattino addormentato a pancia all’aria e coperto con un lenzuolino. Come si vede dal filmato, la famiglia umana del cucciolo sta provando a svegliarlo al mattino presto. Il dolcissimo micetto, però, non sembra avere alcuna intenzione di alzarsi. Tenendo ben chiusi gli occhietti, si stiracchia a lungo prima di girarsi dall’altro lato e continuare tranquillamente a dormire.

I cuccioli di qualsiasi specie animale hanno bisogno di dormire per molte ore al giorno e di fare diversi pasti durante la giornata. Per i cagnolini e i gattini fino a circa sei mesi di vita sono necessarie ad esempio in media venti ore giornaliere di sonno: un riposo lungo durante le ore notturne è accompagnato da numerosi e frequenti sonnellini durante la giornata. Quando la stanchezza diventa eccessiva da sopportare, i cuccioli si addormentano all’improvviso, anche se stanno giocando o mangiando, esattamente come mostra un filmato diventato virale su TikTok in cui è possibile vedere proprio il momento in cui un piccolo Golden Retriever è sopraffatto dal sonno mentre sta bevendo il latte e non sa decidersi se ha più bisogno di dormire o di mangiare. (di Elisabetta Guglielmi)