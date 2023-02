il video diventa virale sul web

Una gatta randagia, dopo aver ricevuto da mangiare da una donna, si fa seguire e le presenta il figlio: il tenero video del cucciolo e dalla mamma diventa virale sui social network.

Dovrebbero essere sempre gli animali a scegliere gli umani con cui vivere e non il contrario. Così è accaduto a una dolce gattina che ha scelto la sua nuova casa e la donna che si sarebbe dovuta prendere cura di lei e del suo cucciolo di poche settimane di vita. Il video della micetta che conduce la sua nuova umana dal piccolo è stato realizzato dalla stessa donna che ha trovato i felini. Il filmato, caricato sul profilo TikTok di @diazjourney2health, è diventato in breve tempo virale, conquistando i cuori di milioni di utenti del web.

Una gattina randagia presenta il suo cucciolo alla donna che le ha dato da mangiare: il video adorabile della mamma e del piccolo

Il video è stato corredato da una didascalia in cui viene spiegato quanto accaduto. Una donna ha dato da mangiare a una micetta randagia. Subito dopo la gattina, per mostrarle la sua riconoscenza, ha fatto in modo che l’umana la seguisse. Aspettandola lungo la strada, ha condotto la donna fino a un albero dietro al quale era nascosto il suo cucciolo di poche settimane.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Nel filmato è possibile sentire la donna esclamare: «Oh, lo vedo. Mi hai portato dal tuo bambino. È così morbido! Me lo lasci anche accarezzare!». Poche ore dopo la condivisione del video, quasi quattro milioni di persone l’avevano visualizzato e oltre 500 mila avevano commentato il loro entusiasmo per la dolcezza della mamma gatta.

@diazjourney2health She led me to her baby! #straycat #straycatsoftiktok #catsoftiktok #cat #calicocat ♬ Cornfield Chase – Dorian Marko

@diazjourney2healthIf anyone living in Florida Orlando or Ocala would like to adopt these beauties let me know! Also if anyone wants to donate for care cashapp $diazsmiles Venmo grissel-diaz♬ original sound – Diaz

@diazjourney2health Wanted share this shot i got earlier, they are too cute i cant get enough!!! Taking to vet and buying crate! Cashapp diazsmiles venmo grissel-diaz or support lovemycrazypet.com #catsoktiktok #cat #reacuecat #love #fyp #pet #grenada #babycat #kittencat ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono – moshimo sound design

Sullo stesso profilo TikTok un paio di giorni dopo sono stati condivisi altri video aventi per protagonista la micetta e il suo cucciolo. Come si comprende dalle didascalie, la donna ha adottato sia la gattina randagia che il suo piccolo. Le immagini che ritraggono questa dolce famiglia stanno appassionando gli utenti del web. La scelta compiuta dalla gatta si è rivelata quella giusta: la micia ha trovata la sua umana perfetta. (di Elisabetta Guglielmi)