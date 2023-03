il video diventa subito virale

Il cane vuole sbarazzarsi del cucciolo a modo suo e in modo unico, il video pubblicato su TikTok diventa virale.

Ogni fratello maggiore piace tormentare quello più piccolo (e viceversa) sopraffatto da questa aura di potenza essendo il più grande, e vale per noi esseri umani che per gli animali. Recentemente un video è diventato virale su TikTok e mostra come un pastore tedesco di nome Harry giochi insieme al suo fratellino gettandolo via.

L’esilarante ma adorabile video del pastore tedesco Harry e del suo fratellino springer spaniel che giocano con una scatola è diventato virale sulla piattaforma cinese di TikTok, con oltre 1.5 milioni di visualizzazioni. La pagina dove è stato pubblicato è dedicato interamente alle avventure di Harry, ma questo in particolare ha catturato l’attenzione di milioni di utenti.

Nel video postato da @Harry.germanshep, si vede Harry che tira fuori dalla porta sul retro con i suoi denti una scatola di cartone con dentro il fratellino ancora cucciolo di springer spaniel.

Rotoli di carta igienica, scatole di cartone o imballaggi, molti proprietari di cani sanno fin troppo bene che se lasciano in giro del cartone, il loro animale domestico ci giocherà. Alcuni cani amano giocare con questo materiale, ma altri lo mangiano, con effetti collaterali anche pericolosi. Se lo mangia occasionalmente non è necessariamente qualcosa di cui preoccuparsi. Tuttavia sempre meglio fare attenzione in quanto troppo non è mai un bene.

@harry.germanshep When you get sick of the puppy so you throw him outside with the rubbish 🗑️ . #gsd #germanshepherd #gsdofinstagram #instadog #dogsoftiktok #dogsofinstagram #workinglinegsd #number1 #loyalty #dogsandgirls #gsdofig #gsdlife #bestie #gsddaily #gsd #gsdofinstagram #sablegsd #dog #canine #springerspaniel #spanielsofinstagram #spaniellife #workinglinespaniel #spanieloftheday #englishspringerspaniel #ess #doglife #instadog #spanielpuppy ♬ original sound – Harry

Grazie a questa mitica coppia diventata virale gli utenti di TikTok si sono sbizzarriti tra i commenti. La loro reazione è stata molto esilarante: “Mamma, sto portando fuori la spazzatura“; “Quando ero bambino una scatola era uno dei miei giocattoli preferiti lol“; “Ovviamente il regalo non gli piace!“. Nel profilo @Harry.germanshep si possono trovare altre avventure con protagonisti Harry e il suo fratellino, i quali riescono a strappare qualche sorriso.