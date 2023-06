il video diventa subito virale

Diventa virale sui social network il video di uno scoiattolo volante che si finge morto per spaventare il padrone: la sua performance è da Premio Oscar.

Gli animali domestici di qualsiasi specie tendono ad assumere atteggiamenti simili a quelli dei bambini. Adorano giocare con i peluche, ricevere attenzioni e anche fare i dispetti a chi vive con loro. Ad impararlo pochi giorni fa è stata una donna che ha adottato nella sua casa un esemplare di scoiattolo volante. Il roditore ha dimostrato tutta la sua intelligenza, nonché bravura nella recitazione, alla sua umana fingendosi morto in un’interpretazione istrionica davvero magistrale.

Performance da Premio Oscar: l’incredibile video dello scoiattolo volante che si finge morto

Il video che mostra l’incredibile comportamento dello scoiattolo domestico è stato condiviso su TikTok all’account social @aemovies_ dell’utente AE| Movies™.

Il filmato è corredato da una breve didascalia che spiega quanto sta avvenendo: «La ardilla dramática se tira la escoba y se hace la muerta…» (tradotto in italiano dallo spagnolo: «Il drammatico scoiattolo lancia la scopa e gioca a fingersi morto…»). Come è possibile infatti vedere dalle immagini, lo scoiattolo si trova nel corridoio dell’appartamento. L’animaletto sta camminando, quando inciampa per errore sul manico della scopa appoggiato contro il muro. In quel momento l’intelligente scoiattolo escogita uno stratagemma per far preoccupare la sua umana e per farle comprendere la pericolosità di lasciare in giro oggetti contro il muro.

Lo scoiattolo sposta la scopa caduta per poi mettersi sotto al manico e fingersi morto allargando le zampe anteriori e rimanendo immobile. Come è possibile vedere dal filmato, il piccolo roditore sposta per due volte il manico (prima sulla pancia poi verso il collo) per trovare la posizione più realistica possibile per simulare la sua morte. La proprietaria è riuscita a riprendere il momento della performance drammatica dello scoiattolo, rimanendo stupita dalla bravura dell’animale che avrebbe potuto vincere un Premio Oscar come miglior attore.

@aemovies_ 🥀La ardilla 🐿️ dramática se tira la escoba y se hace la muerta…☠️⚰️ #fypシ #Foryou #viral #parati #ardilla #humor #depelicula #fyp #drama #CapCut ♬ Funny – Gold-Tiger

Lo scoiattolo volante, noto con il nome “Glaucomio del sud” (Glaucomys volans, secondo la classificazione scientifica di Linneo, 1758), è una delle sole tre specie appartenenti a questo genere presente nelle Americhe: questi esemplari vivono nei boschi situati nella parte orientale del Nord America e dal Canada sud-orientale alla Florida, mentre alcune popolazioni isolate vivono anche tra gli altopiani del Messico e del Guatemala. Gli scoiattoli volanti devono il loro nome alla particolarità che hanno nello spostarsi tra i rami degli alberi. Questi roditori infatti in realtà non sono in grado di volare, ma solo di planare sfruttando una membrana collocata tra gli arti chiamata “patagio”: dopo aver preso una breve rincorsa, si lanciano infatti dalla cima degli alberi e planano spostandosi da un ramo all’altro. Come ha dimostrato a milioni di utenti del web il video condiviso su TikTok, questi roditori sono animali estremamente intelligenti e spesso sono scelti come animali domestici. (di Elisabetta Guglielmi)