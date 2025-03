Il video di Vanessa Scalera

Spopola sui social “L’ultimo giorno di patriarcato“, canzone di Checco Zalone che ironizza sugli stereotipi di genere. Pubblicata l’8 marzo, giorno della Festa della donna, la clip ha accumulato un milione di visualizzazioni in poche ore. Il video è ambientato nell’immaginario paesino di “San Masculo” e vede, oltre a Zalone, anche l’attrice Vanessa Scalera.

Inizialmente, la scena ricorda l’Italia degli Anni ’50: gli uomini sono seduti ai tavolini del “Caffè Nerchia”, luogo simbolico dove le donne non possono sedere. L’atmosfera è malinconica, segnata dall’attesa della fine del patriarcato, annunciata da un avviso pubblico. La trama segue il protagonista, interpretato da Zalone, in una giornata che inizia con una richiesta alla moglie di preparargli l’ultimo caffè.

Mentre l’uomo si sente oppresso, la canzone celebra il rovesciamento dei ruoli: le donne, in abiti sgargianti, prendono il posto degli uomini al bar, trasformato in “Perchia”. In questa nuova realtà, le donne si divertono, mentre l’uomo si dedica alle faccende domestiche con risultati disastrosi.

La canzone arriva dopo il successo di “Sulla barca dell’oligarca” e rappresenta un ulteriore passo nella critica sociale di Zalone. La trasformazione dei ruoli di genere e l’ironico omaggio agli stereotipi maschili sono centrali in questa performance, che gioca con l’immagine del patriarcato inseguito da un cambiamento inevitabile.