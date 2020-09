Gorillaz e Robert Smith, Strange Timez: il nuovo singolo del gruppo virtuale di Damon Albarn insieme allo storico leader dei Cure.

Dopo averlo annunciato, i Gorillaz hanno lanciato il 9 settembre la propria nuova canzone in collaborazione con Robert Smith, il frontman dei Cure. S’intitola Strange Timez ed è il sesto episodio della serie audiovisiva Song Machine. Non finiscono le novità. Oltre a presentare il loro nuovo brano, infatti, Damon Albarn e Jamie Hewlett hanno annunciato l’uscita del prossimo album, in cui saranno presenti tutti gli episodi di Song Machine più alcune canzoni che ancora devono essere pubblicate.

Gorillaz con Robert Smith: il video di Strange Timez

Il mondo digitale e virtuale dei Gorillaz s’incontra e scontra con l’universo dark e gotico di Robert Smith. Una miscela molto intrigante che ha dato vita al brano Strange Timez, nuovo episodio del progetto Song Machine della band di Damon Albarn. Ecco il video ufficiale:

Gorillaz: il nuovo album è Song Machine Season One – Strange Timez

Oltre a lanciare il brano con il leader dei Cure, Albarn e Hewlett hanno anche annunciato l’arrivo del nuovo album Song Machine: Season One – Strange Timez. Un disco che racchiude gli episodi fin ora pubblicati del progetto Song Machine, più altri inediti in collaborazione con alcune stelle della musica internazionale.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Gorillaz/

Di seguito la tracklist:

1 – Strange Timez (feat. Robert Smith)

2 – The Valley of the Pagans (feat. Beck)

3 – The Lost Chord (feat. Leee John)

4 – Pac-Man (Feat. ScHoolboy Q)

5 – Chalk Tablet Towers (feat. St. Vincent)

6 – The Pink Phantom (feat. Elton John e 6LACK)

7 – Aries (feat. Peter Hook e Georgia)

8 – Friday 13th (feat. Octavian)

9 – Dead Butterflies (feat. Kano e Roxani Arias)

10 – Désolé (feat. Fatoumata Diawara)

11 – Momentary Bliss (feat. slowthai e Slaves)

Queste le aggiunte alla tracklist della versione deluxe:

12 – Opium (feat. Earthgang)

13 – Simplicity (feat. Joan as Police Woman)

14 – Severed Heada (feat. Goldlink and Unknown Mortal Orchestra)

15 – With Love to an Ex (feat. Moonchild Sanelly)

16 – MLS (feat. JPEGMAFIA e CHAI)

17 – How Far? (feat. Tony Allen e Skepta)

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Gorillaz/