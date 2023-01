il video di Stars Are Blind

Durante lo show di Capodanno di Miley Cyrus, è tornata a cantare anche Paris Hilton, insieme a Sia nell’esibizione sulle note di Stars Are Blind.

Miley Cyrus è tornata. Mentre dalle nostre parti ad animale le feste di Capodanno televisive sono state vecchie glorie e giovani in rampa di lancio, la popstar americana è stata l’assoluta protagonista del Miley’s New Year’s Eve Party, lo show della NBC per accompagnare verso il countdown. Un grande spettacolo cui hanno preso parte ospiti d’onore di altissimo livello, comprese le sue amice Sia e Paris Hilton, tornate a cantare insieme nel brano del 2006 Stars Are Blind, per la gioia di tutti i loro fan.

Paris Hilton torna a cantare e duetta con Miley Cyrus

Lo show proposto da Miley è stato di altissimo livello. Sul palco si sono alternate leggende come David Byrne o Dolly Parton (che ha cantato tra le altre cose anche I Will Always Love You) e artisti più giovani come Swae Lee, tra i più apprezzati rapper degli ultimi anni. Ma paradossalmente a rubare le scene è stata una cantante-non cantante: Paris Hilton.

Paris Hilton

L’ereditiera è infatti tornata a far sentire la sua voce, e lo ha fatto per un’esibizione a tre insieme a due sue grandissime e talentuosissime amiche: la padrona di casa e Sia. Questo il video della loro Stars Are Blind:

Miley riparte da Flowers

Insomma, il 2023 potrebbe essere l’anno della grande rinascita di Miley Cyrus, pronta a riprendersi il proprio posto di primissimo piano nel mondo del pop internazionale. Se, infatti, quello di Paris Hilton sembrerebbe essere un ritorno spot, solo per una sera, Miley non ha solo chiuso l’anno tornando a farsi vedere in tutto il suo splendore, ma ha anche annunciato le primissime novità per il nuovo anno.

In attesa di scoprire se ci sarà o meno un nuovo album (ma a questo punto è molto probabile), ha infatti condiviso la notizia dell’arrivo del suo nuovo singolo inedito, Flowers, che raggiungerà le piattaforme streaming e le radio dal prossimo 13 gennaio.