Christina Aguilera, Reflection: il video ufficiale della nuova versione del brano per la colonna sonora del live action di Mulan.

Christina Aguilera torna a cantare Mulan. La popstar americana ha inciso una nuova versione di Reflection, brano simbolo del celebre cartone della Disney, per il live action in uscita nel mese di settembre. Per la canzone è stato girato anche un video ufficiale, diretto da Niki Caro, il regista del film.

Christina Aguilera: Reflection

Ventidue anni dopo, è ancora Christina Aguilera a prestare la voce per la canzone simbolo di Mulan. Reflection nella sua versione originale era stata scritta nel 1998 da David Zippel e Matthew Wilder, e cantanta dall’allora giovanissima stellina della Disney.

Christina Aguilera

Reflection 2020, la nuova versione è stata prodotta dal compositore Harry Gregson-Williams, insieme alle musiche del brano inedito Loyal Brave True. Entrambi i pezzi sono inseriti nella colonna sonora ufficiale del live action. Di seguito il video ufficiale di Reflection 2020:

Mulan: la data di uscita

Inizialmente previsto per il mese di marzo, Mulan è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha stravolto i piani di tutto il mondo, compreso del settore cinematografico. Dopo una lunga attesa, però, il live action è pronto a vedere la luce.

Dal 4 settembre il film sarà disponibili agli abbonati a Disney+ con Accesso Vip al prezzo di 21,99€. Non è stata invece ancora fissata la data di uscita nelle sale cinematografiche, che è comunque stata confermata. Per ora, chi vorrà, potrà dunque solo assistere all’anteprima sulla piattaforma streaming di casa Disney. Per gli altri non resta che pazientare ancora un po’, godendosi magari l’ascolto della splendida voce della cantante newyorkese.