Drag Race Italia debutterà questo autunno su Discovery+ con Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi in giuria.

Se Chiara e Tommaso li conosciamo molto bene, Priscilla per chi non è avvezzo al mondo LGBT+ potrebbe essere un volto nuovo. Non tutti infatti sono a conoscenza che la drag queen (al secolo Mariano Gallo) è il leggendario volto del Jackie O’ di Mykonos. Un locale storico bazzicato anche da molti vip (fra cui anche Ilary Blasi e Francesco Totti). E nel 2007, dopo aver vinto Miss Drag Queen Campania, ha partecipato e trionfato a Miss Drag Queen Italia.

Mariano Gallo: ecco chi è Priscilla, la drag di Drag Race Italia * https://t.co/NRItuXZuHe #DragRaceItalia https://t.co/DWhfOcd68X — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 30, 2021

Priscilla a Miss Drag Queen Italia 2007

Miss Drag Queen Italia quell’anno, giunto alla sua quinta edizione, vide partecipare nel dettaglio: Nanà Saturno (Miss Drag Queen Veneto), Simona Sventura (Miss Drag Queen Emilia), Kamilla Molinari (Miss Drag Queen Toscana), Priscilla (Miss Drag Queen Campania), Nikita Magno (Miss Drag Queen Puglia), Stik Lady (Miss Drag Queen Sicilia), Tina Pika (Miss Drag Queen Sardegna) ed anche Cinzia Boccolotti (Migliore tra le seconde – Lazio).

A vincere come già sappiamo fu Priscilla che si esibì sulle note di One Night Only del musical DreamGirls di Beyoncé. A condurre la serata Regina Miami con Markesa, ma ad incoronare la vincitrice spettò a La Wanda Gastrica.

Priscilla tornò a Miss Drag Queen Italia anche l’anno successivo in qualità di Miss uscente ed anche nel 2008 a portarsi a casa il titolo fu un’altra vincitrice di Miss Drag Queen Campania, tale Tiffany. La terza in sei anni dopo la sopracitata e Berta Bertè.