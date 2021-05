Madame canta La cura per rendere omaggio alla memoria del grande Franco Battiato, scomparso il 18 maggio: il video sui social.

Madame canta La cura di Franco Battiato, il video diventa virale. Che il grande cantautore siciliano sia stato e sia ancora oggi un artista fuori dal tempo non è una novità. La sua musica e le sue composizioni hanno influenzato e continueranno a influenzare generazioni e generazioni, anche le più giovani. Lo ha testimoniato proprio Francesca. La giovanissima cantante, classe 2002, ha infatti voluto rendere omaggio pubblicamente al Maestro nel giorno della sua scomparsa.

Madame canta Battiato: il video di La cura

Rendere onore a un grande, per davvero, come Battiato, è stato quasi un dovere per tutti i nostri artisti più importanti. Rispetto ad altri, che lo hanno ricordato con un breve messaggio sui social, o raccontando un aneddoto, o rispolverando una vecchia foto, Madame, che non ha avuto modo di conoscerlo a causa di mere questioni anagrafiche, ha scelto di onorarlo nel modo più semplice e intenso possibile: interpretando la sua musica.

Nel repertorio immenso di Battiato, Francesca ha scelto uno dei suoi pezzi più famosi, ma anche più belli e amati: La cura. La sua interpetazione piano e voce è subito diventata virale, raccogliendo oltre 500mila views ed emozionando sia i fan del Maestro che i suoi. Ecco il video:

Madame e il rapporto con Battiato

La rapper vicentina non ha mai nascosto in varie interviste, ben prima di questi giorni di lutto ed emozione, di essere stata molto ispirata proprio dalla sua musica fin da bambina. Battiato ha sempre rifiutato le categorie di genere musicale, badando più all’essenza. E il fatto di essere riuscito a diventare un punto di riferimento anche per il mondo urban ne è la più limpida delle testimonianze.

