Fedez lancia Game Freestyle collaborando per la prima volta con tha Supreme: il ritorno al rap dell’artista milanese.

Non solo di polemiche e attività collaterali si alimenta la vita pubblica di Fedez. Il rapper milanese ha scelto, in questo periodo in cui il focus dei media è sulla sua diatriba con la Rai dopo il ‘caso’ Primo Maggio, di tornare al mondo che lo ha consacrato a livello nazionale: quello del rap. Per festeggiare i dieci anni di Penisola che non c’è, l’artista ha scelto di lanciare un nuovo brano, una collaborazione con uno dei nomi più importanti della nuova wave di rapper italiani: tha Supreme.

Fedez e tha Supreme insieme in Game Freestyle

Il nuovo pezzo del rapper con il Supremo s’intitola Game Freestyle ed è disponibile dal 26 maggio. Spiega l’artista: “Vi avevo promesso un freestyle per i dieci anni di Penisola che non c’è. Solo rap, solo su YouTube come ai vecchi tempi. Però prima dobbiamo girare il video“.

Il video è stato effettivamente girato, per accompagnare il brano prodotto da Young Miles, ma al momento sarebbe stato bloccato dalla piattaforma. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso rapper sui social.

Fedez: il video ispirato a GTA per Game Freestyle

A quanto pare, il problema del video potrebbero essere i diritti. Racconta l’artista: “Oggi doveva uscire il videoclip con tha Supreme e Young Miles, che aveva montato personalmente tha Supreme. Ha lavorato giorno e notte per tre giorni, la clip era pronta. Questa mattina gli avvocati di GTA ci hanno detto che non possiamo utilizzare le immagini per il video“.

Per chi non fosse appassionato di videogiochi, GTA (Grand Theft Auto) è una serie di giochi sviluppati da Rockstar North e Rockstar Games che hanno fatto la storia del gaming negli ultimi vent’anni, a partire dall’exploit di GTA III, passando per i cult Vice City e San Andreas, fino all’ultimo clamoroso successo di GTA V.

Di seguito l’audio di Game Freestyle: