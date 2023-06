il video di Eppure sentire

Elisa è stata ospite dell’ultima data dei Coldplay: la cantautrice ha duettato con Chris Martin sulle note di Eppure sentire.

Chiusura con il ‘botto’ per i Coldplay. Cala il sipario sulla leg italiana del tour 2023 della band guidata da Chris Martin. Dopo l’esaltante doppietta di Napoli, il gruppo inglese ha messo giù un poker di concerti straordinari a San Siro, impreziositi da una coppia d’assi di altissimo livello. Se nella seconda data, a sorpresa, sul palco li aveva affiancati per qualche minuto Zucchero, nell’ultimo appuntamento, quello del 29 giugno, a rubare per qualche minuto la scena al gruppo di Music of the Sphere è stata addirittura Elisa, in grado di emozionare, come sempre, le decine di migliaia di persone presenti all’interno dell’arena milanese.

Elisa con i Coldplay: brividi a San Siro

Che ci fosse un filo invisibile che univa Elisa a Chris Martin e compagni era evidente, visto che già nel primo dei quattro concerti milanesi il cantante inglese aveva voluto ringraziarla. Se in quel momento la cantautrice di Monfalcone non si era però palesata, improvvisamente è apparsa, come vero e proprio ospite d’onore, nella serata del 29 giugno, l’ultima del mini-tour italiano dei Coldplay.

Chris Martin dei Coldplay

“Non parlo italiano, quindi abbiamo bisogno di una cantante italiana“, ha dichiarato Chris Martin per introdurre l’ospite d’onore dell’ultimo concerto della band. E così Elisa è apparsa, in tutto il suo splendore, sul palco di San Siro, accompagnata da Davide Rossi al violino, per eseguire una versione molto intima di Eppure sentire (Un senso di te), insieme allo stesso Chris Martin alla tastiera. Il risultato? Pura magia:

Gli omaggi dei Coldplay agli italiani

La partecipazione di Elisa ai concerti del gruppo inglese è solo la ciliegina sulla torta di una leg indimenticabile di concerti italiani per la formazione di Viva la vida. Dopo tanti anni di attesa, hanno voluto infatti rendere omaggio all’Italia intera con sei concerti uno più emozionante dell’altro.

E se a Napoli avevano concesso una doppia esecuzione indimenticabile di Napule è di Pino Daniele, cantata in un buon napoletano e con grande rispetto per l’originale, a Milano non si sono solo spesi in un’ottima O mia bela Madunina, ma hanno anche duettato con Zucchero ed Elisa. Avremmo potuto chiedere di più? Difficile dirlo, ma quel che è certo è che tutti coloro che hanno partecipato ai sei eventi già non vedono l’ora di poter cominciare il countdown per le nuove date italiane. Sperando di non dover più aspettare per anni e anni.