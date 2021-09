Chris Jagger e Mick Jagger duettano insieme nel video del brano Anyone Seen My Heart: ecco il video coi due fratelli.

Mick Jagger è apparso in un nuovo video musicale con suo fratello minore Chris. L’affiatata coppia ha duettato sulla canzone Anyone Seen My Heart, presente nell’ultimo album del fratello di Mick, Mixing Up The Medicine, che è stato pubblicato il 10 settembre. Chris ha commentato così la canzone: “Ho trovato questo oscuro poeta chiamato Thomas Beddoes. Stavo leggendo questo libro di Ezra Pound e ha menzionato Beddoes. Ho intercettato questo suo libro, intitolato Death’s Jest Book, in cui ha scritto questo tipo di commedie strane“.

Mick Jagger e suo fratello Chris cantano insieme nel video del brano Anyone Seen My Heart, brano che fa parte del nuovo album del fratello minore del leader dei Rolling Stones. All’interno di questo nuovo lavoro discografico, inoltre, ci sono altre due tracce che contengono hanno parole ispirate a Beddoes, scrittore che ha ispirato particolarmente l’artista. Il video di Anyone Seen My Heart:

Chris dà qualche informazione su Thomas Beddoes: “Era un poeta di Bristol e suo padre conosceva Shelley, quindi si è affermato subito dopo i poeti romantici. Era un alcolizzato e si suicidò avvelenandosi a Basilea nel 1849. Aveva solo 45 anni. Ho letto alcuni dei suoi versi, li ho presi e messi in musica“.

Qualche curiosità su Chris Jagger

È il Jagger che guida auto di seconda mano e compra i suoi vestiti da negozi di beneficenza, lavora come tassista, prova la sua musica in un fienile e la suona nei retrobottega dei pub. Il Jagger che ha girato il mondo dormendo sotto le stelle, non nelle suite degli hotel a cinque stelle e una volta viveva in un B&B comunale, mentre suo fratello maggiore possedeva una serie di ville.

Chris Jagger, però, è riuscito a fare una cosa che Sir Mick deve ancora fare: scrivere un libro sulla sua affascinante vita. Il 73enne musicista, scrittore ed ex attore ha realizzato una dozzina di album, ha condiviso un palco con Pierce Brosnan, è stato in missione giornalistica in Tibet, ha realizzato documentari sul blues per la TV e scritto testi per due album dei Rolling Stones.